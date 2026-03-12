Desalojan a personas en panteones en el cementerio El Tamarindo, en SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Miembros de la Policía Municipal y brigadas del Ayuntamiento, realizaron un amplio operativo de limpieza y recuperación del cementerio El tamarindo en San Pedro de Macorís, lugar que era utilizado por desaprensivos para consumir sustancias controladas.

Durante el operativo, fueron retirados los indigentes que permanecían dentro del campo santo, muchos de los cuales ocupaban panteones y áreas del cementerio.

Asimismo, fue retirada una gran cantidad de desechos sólidos que habían sido acumulados por estas personas, quienes habían convertido el lugar en un espacio para consumir sustancias ilícitas y en un vertedero improvisado.

Las autoridades municipales informaron que mantendrán un seguimiento permanente para evitar que el lugar vuelva a ser arrabalizado.

La entidad edilicia señala que el cementerio es un espacio destinado al descanso eterno de nuestros seres queridos, por lo que debe mantenerse limpio, digno y seguro, como se encuentra actualmente.