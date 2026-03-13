SNS fortalece atención de salud bucal con entrega de tomógrafos dentales y panorámicos en hospitales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un paso trascendental hacia la promoción y el fortalecimiento de los servicios odontológicos que se ofrecen en la Red Pública, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció este jueves que ocho hospitales han sido equipados con modernos tomógrafos dentales y panorámicos que vendrán a elevar la calidad y precisión de los diagnósticos y estudios odontológicos especializados.

El titular del SNS hizo el anuncio en el acto de entrega de un tomógrafo dental y panorámico en el Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud (CEASNA), en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, una tecnología que revolucionará los diagnósticos odontológicos con imágenes 3D de alta precisión.

El doctor Julio Landrón destacó que nunca antes la Red Pública de Salud había contado con tomógrafos dentales y precisó que con estas últimas entregas suman ocho los hospitales equipados con modernos equipos especializados, entregados a través de la Dirección de Odontología del SNS, que dirige el doctor Mario Bournigal.

Hasta el momento han sido entregados tomógrafos en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago; Hospital Ricardo Limardo, de Puerto Plata; en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, y Hospital Padre Fantino, de Monte Cristi.

Próximamente se entregarán tomógrafos en el Hospital Inmaculada Concepción, en Cotuí, y en el Hospital Jaime Mota, en Barahona.

Asimismo, se prevé la entrega de equipos panorámicos en el Hospital de Monte Cristi, y en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello.

"El Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha venido realizando una importante inversión como muestra de su apuesta hacia una salud integral, para poner al alcance de la población más vulnerable servicios especializados y unidades equipadas, con recursos humanos capacitados, a fin de ofrecer un tratamiento igual o mejor que en un centro privado", destacó el doctor Julio Landrón.

Los tomógrafos que han sido instalados para elevar la calidad de la atención odontológica a nivel nacional, serán utilizados en las áreas de odontología, cirugía maxilofacial y otorrinolaringología, mejorando el diagnóstico y la detección de lesiones tumorales, fracturas, reabsorciones óseas y otras afecciones.

La inversión total en estos 8 equipos, 6 tomógrafos y dos panorámicos, supera los RD$63 millones.

Los modernos equipos fueron entregados recientemente al Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud (CEASNA), ubicado en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, y en otros hospitales de la Red Pública.

De su lado, el doctor Mario Bournigal destacó que estas acciones posicionan la salud bucal como una prioridad gubernamental, mediante la implementación de un programa

que hace énfasis en la prevención.

Durante la jornada, el director del SNS entregó al Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud (CEASNA) un tomógrafo dental y panorámico, tecnología que revolucionará los diagnósticos odontológicos con imágenes 3D de alta precisión.

El nuevo tomógrafo dental genera imágenes detalladas en 3D de dientes, huesos y estructuras de la boca mediante rayos X controlados, permitiendo observar con claridad problemas que las radiografías comunes no detectan. Esto facilita la toma de decisiones rápidas para tratamientos más seguros y efectivos en la salud bucal.

Esta tecnología ofrece diagnósticos más precisos mediante imágenes 3D de alta resolución, planificación efectiva de tratamientos personalizados, menor exposición a radiación en comparación con radiografías tradicionales y una mejor comunicación con los pacientes, lo que fortalece la confianza en el centro de salud.

Asimismo, permite realizar estudios especializados en implantología (evaluación ósea para implantes), ortodoncia (análisis estructural), endodoncia (problemas pulpares), cirugía oral, diagnóstico de patologías óseas (quistes y tumores) y evaluación de la articulación temporomandibular (ATM).

La instalación del nuevo equipo mejorará la atención con diagnósticos precisos y tempranos, tratamientos más efectivos que reducen tiempos y visitas, menor incomodidad al evitar múltiples radiografías y mayor satisfacción gracias a la tecnología avanzada y la atención personalizada.

El acto contó con la participación de autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS), encabezadas por su director, doctor Julio Landrón; el titular de Odontología, doctor Mario Bournigal; el presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, doctor José Joaquín Puello; el director del CEASNA, doctor Nelson Astacio; doctor Gleyton Tapia, y la directora de la Unidad de Odontología del centro de salud, doctora Beruska de los Santos.