Infraestructura Escolar entrega tres nuevos centros educativos en Bayaguana, Monte Plata

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una inversión de alrededor de RD$20 millones de pesos, el Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dejó inaugurado tres centros educativos del nivel inicial en el municipio de Bayaguana, provincia de Monte Plata.

Entre los planteles están; la Escuela inicial Morayma Veloz de Báez, en el recinto del Politécnico del mismo nombre; la Escuela Ramón Martínez; el centro educativo José Pantaleón Castillo y un bajo techo en el sector Las Flores, cuyas obras beneficiarán a más de 200 estudiantes de la zona.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, indicó que estos proyectos y otros que están en ejecución en la provincia de Monte Plata, ratifican el firme compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la educación, contribuyen al desarrollo social, económico y mejoran la calidad de vida de la gente.

Instalaciones de los centros educativos entregados en Monte Plata

"Estamos hoy aquí entregando estas obras en cumplimiento a un mandato de nuestro señor presidente Luis Abinader y las instrucciones del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quienes reafirman el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema educativo nacional a través de la construcción de espacios físicos dignos, adecuados y seguros para garantizar la enseñanza y el aprendizaje de calidad a las familias dominicanas", expresó Herrera.

En tanto, la Gobernadora de la Provincia Monte Plata, Rafaela Javier Gomera destacó el impacto de las nuevas aulas entregadas en beneficio de los alumnos y profesores de Bayaguana, y subrayó que el Gobierno está trabajando para transformar la vida de los Monteplatenses.

Luego de la entrega de lo centros educativos del nivel inicial correspondientes a la Regional 17 de Educación en el Distrito Educativo 03 de Bayaguana, que totalizan cuatro aulas, Roberto Herrera supervisó los trabajos de construcción de la Escuela Básica y Secundaria, Francisco Gregorio Billini en la comunidad Mata Santiago, que consta de 10 aulas para beneficiar a más 350 estudiantes en ambas modalidades, donde indicó que el plantel será entregado a principios del año próximo.

Durante la jornada de trabajo de la Dirección de Infraestructura Escolar en el municipio de Bayaguana, participaron el Alcalde municipal Frangel García; José Torres, Encargado de Aulas Iniciales; Carlos Canela, Coordinador Zonal región Higuamo de la DIE; José Vladimir Pimentel, Coordinador Regional de Infraestructura en la provincia Monte Plata; autoridades educativas, directores de centros educativos, representantes de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE); líderes comunitarios y religiosos.