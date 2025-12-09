Ministro de Trabajo dice que el país está entre los mejores 3 de la región

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega declaró este martes que la República Dominicana marcha ´muy bien´ en materia de empleabilidad, con una tasa de desempleo de apenas un 5 por ciento de las personas que buscan trabajo, situando al país en un privilegiado tercer lugar entre las naciones de la región.

Dijo que el nivel de desempleo disminuye debido a que muchos inversionistas siguen llegando al país por la seguridad jurídica, la estabilidad laboral y la paz social que continúa impulsando el crecimiento sostenido del empleo formal en el país y que lo ubica como un referente del éxito tripartito del marco laboral.

Olivares Ortega indicó que, además, que la Cámara de Diputados está avanzando la reforma al Código de Trabajo y confía que se apruebe en este mes durante la actual legislatura. Aseguró que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco y los voceros de los partidos PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, han expresado su voluntad de que la pieza sea ley.

El funcionario habló en esos términos al encabezar una rueda de prensa donde anunció la mayor jornada de empleo que hará el Ministerio de Trabajo en Santiago, donde 60 empresas ofrecerán 5,750 vacantes dentro del programa RD-Trabaja, iniciativa del Gobierno para fortalecer la empleabilidad formal, bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

La actividad, que será celebrada este jueves de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Centro de Convenciones de UTESA, estará encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega. Señaló que el empresario Félix García dictará una conferencia sobre su experiencia de su primer empleo.

El ministro Olivares informó que en la jornada participarán empresas de los sectores manufactura, hotelería, comercio, servicios, tecnología y zonas francas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo decente en la región Norte.

Dijo que la actividad es una muestra del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la inserción de los jóvenes al mercado laboral y la oportunidad de cambiar el empleo informal por el formal, que garantiza disfrutar de los beneficios de la seguridad social.

En la referida jornada participarán de Santiago 43 empresas, Moca 06, Puerto Plata 04 y Punta Cana 01.

Entre las empresas participantes se encuentran: La Famosa, Café Santo Domingo, Bepensa-Coca Cola; Baldón; Zona Franca de Santiago; Santo Domingo Motors; Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; Hoteleros y Restaurantes; Aeropuerto Internacional del Cibao; Grupo Estrella, entre otras.

Los participantes tendrán la oportunidad ocupar vacantes de Ingenieros, Inspector de Calidad, Técnico Electromecánico, Operador Manual de Manufactura de Calzado, Ejecutivo de Negocios, Representante de Ventas Call Center, Chofer de Trompo, Ingenieros Software (SAP), Eléctrico Automotriz, Auxiliar y Asistente de Farmacia, Líder de Mecánica Diésel, Ayudante en Fabricación de Alimentos, entre otros.

El Ministerio de Trabajo adelantó que estas jornadas se replicarán en otras provincias con altos índices de desempleo, fortaleciendo la red de Oficinas Territoriales de Empleo (OTEs), para acercar más oportunidades laborales a la población.

Remozará oficinas de Santiago

El ministro Eddy Olivares Ortega informó, además, que está realizando una adecuación para mejorar las condiciones de las oficinas del Ministerio de Trabajo y Empleos de Santiago.