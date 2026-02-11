¿Rafael Santos Badía hará una buena gestión como ministro de Educación Superior?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Personalidades del ámbito educativo se mostraron confiadas en que Rafael Evaristo Santos Badía cuenta con la experiencia suficiente para desempeñar una buena gestión como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Entre las voces que se pronunciaron figura Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quien señaló que en todos los cargos públicos en los que ha estado Santos Badía ha dejado aportes importantes para la sociedad.

“En todas las instituciones en donde ha estado el profesor Rafael Evaristo Santos Badia, ha impregnado su huella y ha dejado mucho que desear para la sociedad, en términos positivos, por los aportes que ha hecho”, declaró De La Rosa.

De su lado, el profesor Juan Valdez, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, agregó: “(Rafael Evaristo Santos Badía) ha desempeñado funciones en la gestión pública, que en experiencias anteriores han mostrado resultados tangibles, y su paso por el Infotep (Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional) constituye una evidencia relevante de su experiencia profesional en el ámbito educativo y de formación técnica”.

Decreto

La designación de Santos Badía en el MESCyT fue realizada por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto núm. 84-26.

La disposición, dada a conocer el pasado lunes, dejó sin funciones al exministro de la institución, Franklin García Fermín. Mientras, crece la expectativa sobre quién ocupará el cargo que deja Santos Badía en el Infotep.