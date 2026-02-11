Duquesa en fotos: el antes y después del vertedero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vertedero de Duquesa, que durante años fue símbolo de contaminación y humo constante en el Gran Santo Domingo, hoy muestra una transformación significativa tras el Gobierno dominicano dar inicio a una intervención orientada a proteger la salud de la población y mitigar el impacto ambiental.

Esto beneficiará a 3.8 millones de habitantes del Gran Santo Domingo, como parte de la política nacional para eliminar los vertederos a cielo abierto y mejorar la calidad de vida.

El programa contempla una inversión total de 110 millones de dólares para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos.

A continuación, su antes y después:

Vertedero de Duquesa años atrásElieser Tapia.

Camiones poniendo los desperdicios tiempo atrás

Un mar de basura en el vertedero

Buzos en el vertedero de Duquesa

Las nuevas imágenes del vertedero de Duquesa

Nuevo Duquesa

Nuevo vertedero de Duquesa

Nuevo vertedero de Duquesa

Nuevo vertedero de Duquesa

Transformación ambiental de un espacio históricamente degradado



Durante el acto, el presidente Abinader destacó que esta intervención va más allá de la clausura de un vertedero, al tratarse de un proceso de transformación integral sustentado en soluciones de ingeniería ambiental, control de impactos, gestión de riesgos y restauración ecológica, con el objetivo de recuperar progresivamente un espacio históricamente degradado.

El mandatario afirmó que desde 2020 su gobierno asumió como prioridad nacional la solución del problema de los vertederos a cielo abierto, destacando que el vertedero de Duquesa por años afectó la salud y el medio ambiente de más de 3.8 millones de habitantes del Gran Santo Domingo.

Asimismo, indicó que la situación crítica, marcada por incendios y humaredas constantes, obligó a actuar con urgencia para corregir un problema ambiental que impactaba directamente en la calidad de vida de la población.

El jefe de Estado explicó que se ejecuta un plan integral con acciones a corto, mediano y largo plazo, apoyado por la cooperación internacional BID, la JICA y la AECID, garantizando una solución estructural y sostenible.

Además, el gobernante destacó la transformación del vertedero de Duquesa como eje central de esta política, resaltando que el proyecto fue diseñado para pasar de un pasivo ambiental a un espacio saneado y útil para la comunidad.

El mandatario resaltó la creación del fideicomiso para la gestión de residuos sólidos, que ya ha permitido la transformación de 30 vertederos en todo el país y el cierre progresivo de los vertederos a cielo abierto.

Al concluir, afirmó que el proyecto de Duquesa y el saneamiento de la cañada de Gurabo, en Santiago, servirán como modelo nacional para el manejo adecuado de los residuos sólidos y quedarán registrados como las transformaciones ambientales más importantes en la historia reciente del país.