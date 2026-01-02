¿Cuándo regresan los estudiantes a clases tras las vacaciones?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Después de las cenas de Nochebuena, los regalos de Navidad, el “calentao’” y las festividades que marcan el mes de diciembre, llega el momento de retomar la rutina escolar.

El Ministerio de Educación (Minerd) informó que la docencia se reanudará el martes 6 de enero de 2026 en todos los centros educativos del país, conforme a lo establecido en el calendario escolar vigente.

La institución reiteró el llamado a padres, madres y tutores para que garanticen la asistencia y puntualidad de los estudiantes desde el primer día del reinicio de clases, como parte del compromiso conjunto para asegurar el aprovechamiento efectivo del tiempo lectivo.

"Cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos", recordó el Minerd, al tiempo que subrayó que el acompañamiento de las familias es clave para fortalecer los aprendizajes y mantener la continuidad del proceso educativo.

Se recuerda que el primer período del año escolar 2025-2026 concluyó el viernes 19 de diciembre, dando paso al receso navideño.

Y nada, como dice la canción: "A las clases, que ya es hora".