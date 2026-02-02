República Dominicana confirma la reanudación del transporte aéreo con Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

República Dominicana confirmó este lunes la reanudación de las operaciones de transporte aéreo entre el país y Venezuela, tras casi dos años de suspensión.

En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque este cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana dijo en un comunicado que aprobó "reactivar" las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo con Venezuela, en el marco del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos.

El pasado sábado, las cancillerías de ambos países informaron que en los próximos días serán reactivados los servicios consulares dominicanos en Caracas y venezolanos en Santo Domingo, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes para atender a sus respectivas comunidades residentes.

Asimismo, ambos gobiernos acordaron instruir a las autoridades aeronáuticas de ambos países para iniciar el proceso de reactivación de la conexión aérea entre República Dominicana y Venezuela, con el objetivo de facilitar la movilidad de pasajeros y fortalecer los vínculos familiares, comerciales y turísticos.

La reanudación de estos servicios se produce luego de una suspensión iniciada en el 2024, cuando quedaron interrumpidas las operaciones consulares y los vuelos comerciales en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Durante ese período, miles de ciudadanos dominicanos y venezolanos se vieron afectados por la paralización de trámites esenciales como pasaportes, visados y apostillas, así como por las limitaciones para viajar entre ambas naciones.