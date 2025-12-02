SDN crece sin ordenamiento y carencias de servicios básicos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En los cinco años de gestión de Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, en Santo Domingo Norte han sido ejecutados RD$12,247 millones en inversiones públicas, pero desarrolla otras actualmente por RD$15,000 millones, con lo que superaría los RD$27,000 millones.

Sin embargo, a pesar de la astronómica inversión en esta demarcación con una población de 674,274 habitantes, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, continúa con carencias históricas en materia de ordenamiento y servicios vitales como agua potable, saneamiento y viales.

Con una extensión territorial de 387.1 kilómetros cuadrados (Km2) en su mayoría rural, y una densidad poblacional de 1,742 de habitantes por km2 y un total de 260,350 viviendas, esta localidad crece de manera desordenada por la carencia de un verdadero plan municipal que evite construcciones irregulares, talleres y vendedores en aceras calles y avenidas.

Alcaldía no aparece

Durante un mes este diario hizo el esfuerzo de constatar a la alcaldesa de SDN, Betty Gerónimo, para que explicara sobre planes y proyectos municipales que vayan acorde con la inversión del Gobierno, pero no fue posible, desde el departamento de prensa siempre se inventaron excusas de viajes, salud y otras.

Mientras en carreteras, calles e incluso, entradas de residenciales como Remanso, crecen las ocupaciones ilegales de tarantines y ventas de maderas, zinc, talleres y otras mercancías, sin que la autoridad municipal ponga freno.

La mayor presencia de establecimientos ocupando áreas comunes se presentan en las carreteras Villa Mella kilómetro 18, así como en Los Restauradores, desde Villa Mella Sabana Perdida, donde el cruce con Gregorio Luperón existe un histórico mercado improvisado.

El panorama es similar en la comunidad de Los Guaricanos, donde ni siquiera en la calle principal se respetan los espacios públicos, las aceras son tomadas para exhibir mercancías de todos tipos.

Instalan taller entrada Residencial Remanso de forma ilegal.

Comunitarios

Manuel Emilio del Rosario, de la junta de vecinos La Gina, próximo al aeropuerto Joaquín Balaguer (Higüero) deplora la falta de calles en buen estado, agua potable y de salud, ya que no cuenta siquiera con una unidad de atención primaria para atender a la población.

Para abastecerse del agua deben comprar tanques hasta RD$200, porque el lugar cuenta con un pequeño tanque que se nutre con una bomba sumergible construida hace más de 20 años.

Señala que a pesar de que la comunidad cuenta con un solar para una policlínica gestionado por Milagros Ortiz Bosch, cuando fue senadora, las diferentes gestiones gubernamentales no han sido capaz de levantarlo. Silvia Nolasco, nacida y criada en la calle principal de Los Guaricanos (La Gallera) deplora el abandono total de esa vía, convertida en vertedero, sin aceras y llena de hoyos.

Narra que cuando llueve tienen que vivir en medio del lodo, pero en tiempo de sequía no aguanta el polvo que levantan los vehículos. La calle Claudia Rodríguez, que comunica a Jacagua y Los Casabes, está totalmente abandonada, donde la maleza tapa las aceras y parte de la vía.

Olivo Núñez, propietario de un pequeño negocio en el lugar, critica que las autoridades municipales no cumplan con sus funciones de recuperación de los espacios públicos, construir aceras y contenes.

Inversión del Gobierno

Isidro Torres, director de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y la diputada Patricia Núñez, definen como histórica la inversión de RD$12,247 millones del Gobierno central en Santo Domingo Norte, el 24 % de la inversión municipal de la provincia SD, colocando a esta localidad en un lugar privilegiado dentro de la agenda nacional.

A esta inversión suman los RD$13,000 millones que invierte el Gobierno en la extensión de la L-IB del Metro desde la estación Mamá Tingó hacia Punta, que beneficiará a 400,000 personas, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la conectividad con polos educativos y laborales.

Así como otras en cañadas, agua potable y centros de salud que superarían los RCD$25 mil millones.

Señalan obras emblemáticas que cambian la vida de la gente como el Hospital General y de Especialidades Mario Tolentino Dipp, con una inversión de RD$2,800 millones.

Este moderno centro amplía la capacidad de atención hospitalaria y acerca servicios especializados a la población local.

Subrayan que con RD$7,351 millones invertidos en y más de 52 kilómetros de redes instaladas, garantiza agua potable permanente para 850,000 habitantes de la zona.

En materia de saneamiento, explican, ya se han intervenido las cañadas de Villa Emilio, Manguito y Altos de Sabana, y que están en ejecución los trabajos en Marañón y Hoyo de la Mina.

Tanto Torres como Núñez adelantan que también se intervendrán Brisas del Norte y Pablito en el próximo año.

Citan el proyecto habitacional Ciudad Modelo, con una inversión de RD$4,491.5 millones, que ofrece viviendas dignas a 1,912 familias, contribuyendo a reducir el déficit habitacional.