Tito El Motoconcho detenido por ICE en Nueva York: Esto lo provocó

Lency Alcántara

El reconocido influencer dominicano Tito “El Motoconcho” fue detenido el pasado 20 de enero de 2026 por agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en el área de Washington Heights, Manhattan, una zona caracterizada por la fuerte presencia de la comunidad dominicana.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del martes, cuando agentes federales interceptaron al influencer en plena vía pública. Según un video grabado por testigos, se produjo un breve forcejeo antes de que fuera subido a una camioneta oficial.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales. El influencer y asesor migratorio Gregorio Martinez, "Toca Viajar" confirmó la detención con un mensaje de tristeza, pidiendo oraciones por Tito y su familia.

Martínez explicó en el programa el Mañanero del grupo RCC Media que el influencer fue capturado por que desde que ingresó a territorio norteamericano fue uno de los "principales promotores en la redes" de la migracion ilegal, mediante la "Vuelta por Mexico".