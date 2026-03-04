Yeni: las organizaciones criminales se combaten de forma eficiente cuando se atacan sus finanzas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Al pronunciar una conferencia en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal en el marco de la Reforma Policial, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó la importancia de investigar y combatir el crimen analizando los movimientos que siguen las redes criminales al movilizar recursos dentro de la economía.

En el encuentro, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, la procuradora general sugirió un cambio de modelo en la investigación.

En ese sentido, señaló que la mayoría de las agencias y los países cometen el mismo error de investigar casos por casos, sin hacer verdaderas investigaciones de mercados criminales.

“Siempre será mucho más difícil ser efectivo en el combate a una manifestación de criminalidad, trabajándolo de caso a caso, mientras que, si se trabaja como mercado criminal, estamos convencidos que los resultados han sido y serán siempre exitosos”, enfatizó.

Reynoso resaltó que han tenido casos exitosos cuando han abandonado ese mecanismo tradicional de trabajar el caso a caso y se ha hecho en función de lo que son los mercados criminales.

“Lo primero que debemos entender es que el delito funciona a nivel de economía de crimen, muy similar a cómo funciona la economía lícita, y no hay que ser economista para saber que la economía tiene unos principios, y uno de los principios rectores de la economía es la ley de la oferta y la demanda”, indicó.

Explicó que esos principios tienen una relación simbiótica, “hay más demanda, habrá oferta; se incrementa la demanda, por lo general, se incrementa la oferta; hay una sobreoferta, los precios bajan, hay escasez, los precios suben, reglas de economía que se aplican a los mercados criminales”.

Durante su disertación en el evento, la titular del Ministerio Público señaló que las organizaciones criminales siguen esas reglas de mercados y que pocas veces las agencias de investigación establecen cuál es la forma en que funciona determinado mercado criminal, lo cual dijo impacta todos los ámbitos de seguridad.

“Cuando vemos cualquier delito, por más menor que nos parezca, la primera hipótesis que debemos hacer es con cuál manifestación del crimen organizado se relaciona este delito”, apuntó.

El evento, efectuado en un hotel de la capital, se realiza como parte del proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional, con el propósito de eficientizar las investigaciones.