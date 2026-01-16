UASD abre Hotel Escuela y aula inteligente en El Seibo con apoyo del Gobierno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte de su compromiso con la educación y la formación del capital humano, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el Hotel Escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a su Auditorio y un aula inteligente, una obra que une educación y desarrollo productivo para impulsar nuevas oportunidades en la provincia El Seibo.

La infraestructura está diseñada para la formación práctica de estudiantes en áreas clave como hotelería y turismo, dotada de modernas aulas inteligentes y un auditorio destinado a actividades académicas, culturales y formativas, lo que permitirá elevar la calidad educativa, fortalecer el talento humano y dinamizar la economía local.

En la actividad, el presidente Abinader exhortó a los jóvenes a aprovechar las nuevas instalaciones y la oportunidad que representan, destacando la amplia demanda de empleos que genera el crecimiento acelerado del sector hotelero. Señaló que esta industria no se limita a alimentos y bebidas, sino que requiere personal en áreas técnicas, de ingeniería, artísticas y de salud, por lo que invitó a los estudiantes a concentrarse con actitud y pasión en el área de estudio que elijan para insertarse laboralmente en ese desarrollo.

Asimismo, indicó que lo que ya existe y lo que viene en inversiones para Miches y la región es sin precedentes, lo que se traducirá en más empleos y mejores oportunidades. Explicó que el Gobierno continuará facilitando una mejor conexión vial, especialmente en la zona montañosa de la cordillera oriental, y resaltó que esta obra, junto al hotel escuela y el auditorio, impacta directamente al desarrollo educativo, formativo y económico, al poner a disposición de la juventud espacios para capacitarse, entrenarse y prepararse para las oportunidades que llegan a la zona.

En tanto, el ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, resaltó que la entrega del auditorio de la UASD, recinto El Seibo, marca una nueva etapa al frente del ministerio, al tratarse de una obra vinculada directamente a la educación, al conocimiento y al futuro. Indicó que el espacio queda formalmente en manos de la academia para cumplir su propósito de servir a la formación, al pensamiento y al desarrollo de esta comunidad, en beneficio de estudiantes, docentes y autoridades universitarias.

Asimismo, informó que la intervención total del auditorio alcanzó los 5,416 metros cuadrados e incluyó áreas verdes, caminos internos, aceras, estacionamientos, iluminación exterior y accesos adecuados, con una inversión del Gobierno dominicano superior a los RD$49 millones, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. Reconoció la gestión del exministro Carlos Bonilla y su equipo, durante la cual la obra fue concebida, ejecutada y concluida, y afirmó que este espacio fortalece la función social y educativa de la UASD y aporta al desarrollo de la provincia El Seibo.

Visión compartida y compromiso con el desarrollo de la República Dominicana

De igual manera, el rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, afirmó que la visión compartida y el compromiso con el desarrollo de la República Dominicana permiten que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el firme respaldo del Gobierno del presidente Abinader consolide hoy su presencia histórica en la provincia de El Seibo. "Quiero expresar nuevamente mi profundo agradecimiento al Excelentísimo señor Presidente por cada espaldarazo brindado a la universidad del pueblo dominicano. Su apoyo ha sido el motor de esta transformación".

Beltrán Crisóstomo indicó que este proyecto, desarrollado en coordinación con CORPHOTEL mediante un arrendamiento por 20 años, permite que por primera vez en su historia la UASD cuente con un Hotel-Escuela, y destacó que una infraestructura que anteriormente estuvo en ruinas hoy se transforma en un espacio destinado a la formación, con 24 habitaciones, dos suites, un aula inteligente con tecnología de punta y un auditorio moderno. También, resaltó que a su llegada a la rectoría en el año 2022 la UASD sólo tenía presencia en 18 localidades, mientras que al día de hoy la Primada de América está en toda la geografía nacional.

Además, la gobernadora de la provincia El Seibo, Magaly Tabar, manifestó que este Auditorio ha sido concebido para servir al conocimiento, a la educación y al desarrollo de la gente y representa una apuesta firme por la cultura. "Gracias señor presidente por respaldar la educación superior por hacer posible que el sello cuente con espacios dignos para aprender, dialogar y crecer".