Unibe se transforma para cubrir áreas emergentes

Las transformaciones del mercado laboral exigen una educación más pertinente, flexible y orientada a las nuevas demandas del país, aseguró la rectora de la Universidad Iberoamericana (Unibe), doctora Odile Camilo Vincent.

Al hablar en la sexagésima graduación ordinaria realizada el sábado, explicó que la casa de estudios expandió su oferta académica para desarrollar talento en áreas emergentes como logística, dispositivos médicos, ciberseguridad y Fintech y así responder a las necesidades de actualización, upskilling y reskilling.

Además, dijo, lanzó el portal de microcredenciales e insignias digitalesling.

La investidura

Durante la sexagésima graduación ordinaria, Unibe invistió a 469 egresados de programas de grado, especialidades y maestrías, quienes se unieron a la comunidad de más de 26,500 egresados.

En el acto fueron reconocidos los estudiantes meritorios de distintas escuelas, incluyendo a Leanet Rodríguez Padrón (Escuela de Odontología), Maike Lara Espinal (Escuela de Derecho) y Nicole Peralta Polanco (Escuela de Ingeniería Industrial), quienes hablaron en representación de sus compañeros.

Peralta Rodríguez fue distinguida con el Premio a la Excelencia Académica Jorge Abraham Hazoury Bahles, el máximo reconocimiento académico que otorga la institución, al obtener el índice más alto de toda la promoción.

También participaron con emotivos discursos los egresados Alejandro Cambiaso, de la Escuela de Medicina y Yomayra Martinó, de la Escuela de Derecho.

Excelencia Académica

Ese premio está dedicado al doctor Hazoury Bahles, reconocido como “Padre de la diabetes en República Dominicana, por ser pionero en la lucha contra esa patología en el país. Estudió medicina en la Universidad de Santo Domingo. Durante la tiranía de Trujillo fue apresado, debido a la presión de la sociedad barahonera.