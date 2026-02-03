UNICEF alerta: más de 200 niños asesinados en RD entre 2018 y 2022

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa siendo un fenómeno estructural en el país, marcado por prácticas como el maltrato físico, la disciplina humillante y la negligencia en el hogar. Así lo reveló el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que indica que más del 63 % de menores de 1 a 14 años ha sido sometido a métodos violentos de disciplina, cifra que asciende al 70 % en la niñez de 3 y 4 años.

En este contexto, UNICEF y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) realizaron un diálogo nacional con instituciones generadoras de evidencias, con el objetivo de fortalecer redes de investigación, cerrar brechas de datos y acelerar respuestas concretas basadas en información confiable. El encuentro marcó el inicio de la Red Nacional de Investigación sobre Violencia contra la Niñez y la Adolescencia.

“La violencia contra la niñez no puede seguir abordándose con datos fragmentados ni con respuestas aisladas. La academia tiene la responsabilidad de producir evidencia rigurosa y útil que contribuya a decisiones públicas capaces de proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes”, afirmó la rectora de UNIBE, doctora Odile Camilo Vincent.

Las cifras más extremas del fenómeno son alarmantes: entre 2018 y 2022, al menos 212 menores fueron víctimas de homicidios intencionales, 33 de ellos en 2022. Además, más de 3,400 niños y adolescentes fueron acogidos en casas de protección entre 2018 y 2023, reflejando el vínculo entre violencia intrafamiliar y riesgo directo para la niñez.

Carlos Carrera, representante de UNICEF, advirtió que “cuando la violencia se normaliza, el daño se multiplica. Sin información confiable y utilizada estratégicamente, el país seguirá reaccionando tarde frente a una problemática que exige prevención y voluntad política traducida en acciones concretas”.

La jornada incluyó exposiciones, mesas de trabajo y espacios de intercambio para identificar prioridades y fortalecer sistemas de monitoreo. La iniciativa forma parte de la campaña “Los Datos Cuentan”, que busca visibilizar estadísticas sobre la situación de la niñez y la adolescencia, impulsar decisiones públicas y promover respuestas institucionales más oportunas frente a la violencia.