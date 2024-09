Ellen DeGeneres confesó sufrir de osteoporosis y trastornos psicológicos en su nuevo especial de Netflix

La ex presentadora también habló sobre el impacto que tuvo en su vida el odio de las redes

Ellen DeGeneres ha revelado que fue diagnosticada con osteoporosis, TOC y TDAH tras alejarse del foco público debido a acusaciones de haber creado un ambiente laboral tóxico. La ex presentadora de Ellen DeGeneres Show habló abiertamente sobre el envejecimiento en su nuevo especial de Netflix, “For Your Approval”, que se estrenó el martes.

DeGeneres, de 66 años, compartió con el público que se sometió a una prueba de densidad ósea y descubrió que tiene osteoporosis. “No sé ni cómo estoy de pie ahora mismo. Soy como un castillo de arena humano. Podría desintegrarme en la ducha”, comentó.

La osteoporosis es una enfermedad ósea que se desarrolla cuando la densidad mineral y la masa ósea disminuyen, lo que lleva a una reducción de la fuerza ósea y aumenta el riesgo de fracturas, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

Además, DeGeneres relató que un día experimentó un dolor insoportable y pensó que había desgarrado un ligamento, pero tras una resonancia magnética, le dijeron que solo era artritis. «¿Cómo conseguí eso?», preguntó, a lo que el médico respondió: «Oh, simplemente sucede a tu edad».

La comediante también explicó que comenzó a ir a terapia después de que la reacción negativa y el odio de las multitudes en redes afectaran su salud mental. Durante las sesiones, descubrió que tenía TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) y TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad).

El TOC es un trastorno en el que una persona experimenta pensamientos incontrolables y recurrentes (obsesiones) y realiza comportamientos repetitivos (compulsiones), según el NIH. DeGeneres admitió que inicialmente no sabía mucho sobre el TOC y pensaba que la «O» significaba «organizado».

“Fui criada en una religión, Ciencia Cristiana, que no reconoce enfermedades o trastornos. Así que cuando crecía, nadie hablaba de nada. No había discusión sobre nada”, explicó. Al comprender mejor el TOC, se dio cuenta de que su padre probablemente también lo tenía y que podría ser hereditario. Luego, preguntó a su esposa, Portia de Rossi, si creía que ella tenía TOC, a lo que de Rossi respondió afirmativamente.

DeGeneres también habló sobre su diagnóstico de TDAH, un trastorno del desarrollo marcado por síntomas persistentes de inatención y/o hiperactividad e impulsividad que interfieren con el funcionamiento o el desarrollo. «Mi TDAH hace que sea realmente difícil sentarme y concentrarme en cualquier cosa. ¿Saben lo difícil que fue para mí armar esto? Claro que no. ¿Por qué haría esa pregunta? Es difícil para mí concentrarme», dijo a una audiencia que reía.

En su segmento sobre el envejecimiento, DeGeneres concluyó diciendo: «Tengo TDAH, tengo TOC, estoy perdiendo la memoria. Pero creo que estoy bien ajustada, porque me obsesiono con las cosas, pero luego no tengo la capacidad de atención para seguir con ello, y rápidamente olvido en qué estaba obsesionada en primer lugar. Así que, creo que eso me lleva a estar bien ajustada».

La ganadora del Emmy también abordó la controversia pública que la rodeó después de ser acusada de crear un ambiente laboral que fomentaba el “racismo, el miedo y la intimidación” en 2020. El programa terminó en 2022 después de 19 temporadas.

“Cuando eres una figura pública, estás abierto a la interpretación de todos. Y estoy segura de que han escuchado el dicho de que ‘lo que otros piensan de mí no es asunto mío’. Porque la gente dirá todo tipo de cosas y no tienes control sobre eso. Pero tú conoces la verdad y eso es lo único que importa”, compartió.

