La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo informó este jueves sobre los cambios en el Centro de Atención de Visas (VAC).

Según el anuncio, el próximo 20 de septiembre será el último día en que se atenderán citas en el VAC ubicado en el centro comercial Galería 360.

Este mismo día será el último plazo para que los solicitantes retiren sus documentos y pasaportes enviados desde la Embajada. Todos los documentos que no sean recogidos en Galería 360 serán trasladados a Mail Boxes Etc., ubicado en la Avenida Tiradentes No. 10, en Santo Domingo.

A partir del 23 de septiembre de 2024, entrará en funcionamiento un nuevo sitio web para la gestión de citas de visas.

«Los usuarios podrán realizar pagos de cuotas, programar nuevas citas y acceder al servicio de atención al cliente. Además, el nuevo VAC abrirá sus puertas en el Centro Comercial Sambil, aunque se espera que se proporcione más información en los próximos días», explica el documento.

«Es importante destacar que hasta el 22 de septiembre, no será posible programar o reprogramar citas. Sin embargo, las citas previamente agendadas para estos días se mantendrán sin cambios», añadió.

La Embajada ha asegurado que durante este periodo de transición proporcionará actualizaciones frecuentes en su página web oficial, con el fin de mantener informados a los solicitantes sobre cualquier cambio adicional.

