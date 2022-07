Emmy 2022: Selena Gómez hace historia con nominación como productora￼

La artista Selena Gómez se convirtió en la segunda latina en ser nominada a un premio Emmy como productora por la serie de comedia “Only Murders in the Building” -luego de que Salma Hayek lo fuera en 2007 por “Ugly Betty”-, pese a haber sido pasada por alto en la categoría de actriz.

La estrella de 29 años está incluida entre los nominados el martes a los premios más importantes de la televisión estadounidense junto con sus compañeros de reparto Steve Martin y Martin Short, quienes recibieron candidaturas como mejores actores en series de comedia.

La revista especializada Variety destacó que la inclusión de Gómez representa la segunda ocasión en que una latina ha figurado entre los productores nominados por una serie de comedia (después de Hayek) en los 74 años de historia de los Emmy.

Añadió que solo una latina ha ganado como productora en cualquiera de las categorías principales de los premios (Celia D. Costas por “Angels in America” en 2004).

Sin embargo, sorprendió que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión no incluyera a Gómez entre los candidatos en actuación por su papel protagónico en “Only Murders in the Building”.

Su ausencia en esta categoría es una de las más notorias en una edición de los Emmy en la que parecen un espejismo los años en que iconos de la interpretación hispana como Antonio Banderas («Genius: Picasso»), Penélope Cruz («The Assassination of Gianni Versace») y John Leguizamo («When They See Us») lograron varios de los papeles más valorados de la pequeña pantalla.

Solamente el guatemalteco Oscar Isaac será candidato al Emmy al mejor actor de serie limitada (miniserie) por su trabajo en «Scenes from a Marriage», la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha encandilado a la crítica.

En declaraciones a The New York Times acerca de las nominaciones de “Only Murders”, Steve Martin se dijo “abatido de que Selena no fuera nominada porque ella es tan crucial para nuestras actuaciones”.

Variety señaló que la omisión de Gómez es “increíblemente desalentadora”, considerando que únicamente dos latinas han recibido nominaciones por actuación: Rita Moreno por “9 to 5” en 1983 y América Ferrera, quien ganó por “Ugly Betty” en 2007 y fue nominada una vez más al año siguiente.

Con todo, añadió, “con fortuna el trabajo de Gómez en la segunda temporada (de “Only Murders in the Building”) llegará a las discusiones de la temporada 2023 de los Emmy”.

“Identificada orgullosamente como estadounidense mexicana de tercera generación, la inclusión de Gómez (como productora) es una bocanada de aire fresco para la representación latina en Hollywood”, acotó.