Encuesta Gallup-Hoy: 59 % piensa que en este Gobierno hay más corrupción que antes

Situación del país. ¿ Por lo que ha visto y oído, ¿piensa usted que en este gobierno hay más corrupción que antes, la misma corrupción que antes, hay menos corrupción que antes o no hay corrupción?

Los resultados del primer estudio de opinión de este año de la encuesta Gallup-Hoy establecen que el 59.0 por ciento considera que en este Gobierno hay más corrupción que antes.

El 29.5 % que la corrupción es es igual que antes. El 9.8 por ciento que el menos que antes. Un 0.4 % que no hay corrupción. Un 1.3 por ciento no sabe o no respondió.

Lo mejor del Gobierno de Danilo Medina

Por díganos de acuerdo con lo que sabe o conoce, Qué es lo mejor que ha logrado el gobierno de Danilo Medina?

Pata el 58. 0 % de los consultados, la inversión en la educación en lo mejor del Gobierno. Un 6.0 por cierto cree que durante la gestión de Danilo no se ha logrado nada. El 5.3 considera que un logro son las visitas sorpresas. 4.8 % construcción y/o arreglo de calles y carreteras. 4.5 % el sistema de emergencia 911. 4.2 % apoyo a la agricultura/al campesino. 4.1 % obras de infraestructuras en general. 2.5% la salud. 2.4% continuación de la segunda línea del Metro. 1.5 % las estancias infantiles. 1.5 % el Teleférico. 1.4% mejorar el sistema energético. 1.3 % ha mantenido la estabilidad en la economía. 1.2 % brindar asistencia al necesitado (ayuda). 1.1 % la tarjeta de solidaridad. 1.0 % seguridad vial. 0.9 % ha generado fuente de empleo. 0.7 % mejoramiento de transporte en general. 0.6% proyectos de viviendas para las personas más necesitadas. 0.6 % mejoramiento de la seguridad social.

La Gallup-Hoy, que se realizó del 16 al 21 de este mes, tiene un nivel de confianza de un 95%.