Engagement y propósito compartido: vital para el éxito de las organizaciones

El éxito de las organizaciones en la sociedad depende cada vez más de la existencia de un propósito compartido entre ellas y los actores directos e indirectos, así lo aseveró Sergio Roitberg, CEO de la firma Newlink Group, en su más reciente charla virtual para el público dominicano.

La actividad surgió por iniciativa de la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (ASODIRCOM) y Newlink Dominicana, que este año cumple 20 años de operaciones en el país.

El experto se refirió en su conferencia virtual “All we need is engagement” a una serie de eslabones sobre los que hay que tomar consciencia y saber potenciar. El primero de ello es la comunicación, que debe dejar de ser concebida como un simple mensaje que parte de un emisor y llega a un destinatario, sin más.

A juicio del orador, este enfoque resulta obsoleto, puesto que hoy en día lo crucial es intercambiar conexiones; es decir, interacciones más ricas y complejas, y que, según su criterio, deben ser genuinas.

“En comparación con décadas atrás, la gente es menos fiel a marcas, empresas y servicios. Entonces, lo que se requiere para establecer vínculos más sólidos es engagement, es decir, conectar no solo en lo transaccional, sino en lo más profundo”, expresó el dos veces ganador del Emmy en su trayectoria como comunicador.

Consideró que lo más genuino se refiere a que el público y la sociedad tengan interacciones con una participación activa, en las que hay un componente emocional real, en donde las afinidades afloran y, finalmente, se construyen comunidades.

De esta forma surgen lo que el especialista define como los propósitos compartidos, que son «ese terreno donde se aproximan y convergen los intereses particulares y los de una sociedad».

Este concepto deja atrás las visiones de las empresas como meras productoras de riqueza, así como la responsabilidad social como acciones accesorias. Se trata, por ende, de establecer alianzas de cooperación que generen bienestar a la sociedad y que al mismo tiempo favorezcan la sostenibilidad de las empresas en el tiempo.

Roitberg recomendó a los profesionales de la comunicación abrir la mirada hacia paradigmas más completos como el pensamiento orbital. Este toma en consideración tanto la influencia sobre los actores cercanos como a los stakeholders más distantes, pero con incidencia sobre el mercado, comunidad o área en la que se desarrollan las organizaciones.

