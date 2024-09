Especialistas piden subsidio medicamentos para salud mental que rondan 50,000 al mes

Los medicamentos para enfermedades de salud mental deben estar integrados en el Programa de Medicamentos de Alto Costo, debido a que un paciente requiere alrededor de 50,000 pesos cada mes, además del pago de consulta privada que ronda entre 3,500 y 6,000, plantearon ayer especialistas en psiquiatría y psicología que alertan un aumento de los diagnósticos de trastornos mentales en el país, sobre todo, después de la pandemia.

El catalogo de medicamentos que deben cubrir las Administradoras de Riegos de Salud (ARS) no contempla los indicados para tratar males como bipolaridad, demencia, esquizofrenia y otros.

A esta situación se suma la falta de unidades especializadas a nivel público, así como la cantidad insuficiente de profesionales especializados.

Entre las principales enfermedades de salud mental de la población dominicana están la depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, afectivos emocionales, bipolaridad, psicosis, alcoholismo y abuso de drogas legales e ilegales.

El tema fue abordado durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, por José Miguel Gómez, psiquiatra, escritor, exdirector Hospital Padre Billini y expresidente Sociedad Dominicana de Psiquiatría; Yanis Mejía, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi); Luis Rojas, periodista y propulsor de la salud mental; Mirtha de León, médico y coordinadora Tertulia «Jueves de Salud Mental» del Centro Cuesta del Libro; José Ortiz, secretario de Divulgación Científica (Codopsi); y Scatlett Batista, secretaria de Organización.

Desglose

Para un paciente bipolar o equizofrénico, el costo de medicamentos al mes es de alrededor 40,000 pesos, que se eleva a 50,000 para los que padecen demencia. “Para mantener una enfermedad mental, el costo es muy alto”, lamentó Gómez.

Gómez indicó que hay ARS que cubren la primera o segunda consulta, pero que un trastorno de salud mental requiere atención continua. “Cuando hay un paciente enfermo, se afecta grandemente la economía familiar, por esto, los pacientes deben contar con ayuda del Estado”, expresó.

Mientras que, Ortiz señaló que hay pacientes que deben ir dos veces al mes a su especialista y los pagos por consulta se elevan entre 7,000 a 12,000 pesos.

Apuntó que, a pesar que en los hospitales públicos la consulta no tiene un costo, apenas tenían 467 psicólogos, lo que implica menos de uno por cada 100,000 habitantes, cuando debería ser al menos cinco. En el caso de los psiquiatras, son 356 en el país completo a nivel público y privado.

Ortiz resaltó como agravante, que los familiares que atienden a un paciente terminan emocionalmente desgastados y con otros trastornos, por toda la atención que deben poner a su pariente, por lo que deben tomarse en cuenta otros servicios en el entorno del enfermo.

Sistema en Déficit

Cuando se le pide una radiografía del sistema de salud mental del país, Gómez señala que existe un déficit en todos los niveles, iniciando con una baja inversión de menos de uno por ciento del presupuesto general de salud, cuando debería ser entre 2 a 3 por ciento.

Agrega que eso se refleja en la poca disponibilidad de camas, unidades de intervención en crisis, incluyendo provincias sin esos servicios como Independencia y Bahoruco. Recuerda que fue cerrada la unidad de crisis del hospital Billini y que de 40 camas que se prometieron en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, apenas dispusieron de 10. También hay déficit para atender casos infanto juvenil, donde no hay ni 15 camas. No existen áreas para tratar el abuso de alcohol, drogas y para rehabilitación psicosocial de gran estadía para los enfermos mentales que deambulan por las calles y no tienen familias.

«Ese es el gran diagnóstico que tenemos al día de hoy en República Dominicana en salud mental”, expresó, durante el encuentro, al alertar que se estima que, entre el 20 al 30% de la población tiene una disponibilidad de padecer un trastorno mental y va necesitar la asistencia.

Explicó que si a esto se se suma el aumento de la disfunción familiar, violencia social, de género, embarazo en adolescente, problemas en el transporte, contaminación del espacio público e inseguridad, el resultado es una sociedad muy vulnerable a padecer los problemas de la salud mental.

Alcohol y menores

El aumento del consumo de alcohol y los cigarros llamados vapers por parte de menores, es un tema preocupante.

Gómez deplora la falta de control en el expendio de bebidas alcohólicas y que es más frecuente ver niños hasta con 13 años ingiriéndolas. Advierte que el alcohol está presente en todas las celebraciones y que el alcoholismo es una enfermedad crónica que hay que tratarla por muchos años.

De su lado, Ortíz llama la atención con los vapers, debido a que hasta niños de hasta 8 años se ha comprobado los consumen y de padres que no se inhiben delante de los pequeños, exponiéndolos a esa intoxicación.

Afirmó que el uso de esos cigarros se ha relacionado con problemas de ansiedad, además que en su componente existen sustancias que muchas veces ni los usuarios conocen.

Mientras que, Mejía apuntó que el uso de las drogas y el alcohol incrementan la violencia, al poner como referencia que los hechos más agresivos ocurren los fines de semana, cuando hay mayor consumo en fiestas.

Bienestar social

Los especialistas urgen implementar más políticas públicas,para garantizar el bienestar social de la población. Gómez explicó que la salud mental es el estado emocional, social, espiritual, físico y psicológico que debe tener una persona. Es decir, mide el equilibrio del bienestar social y está ligado a la economía, por lo que en la medida que una población carece de servicios básicos, sufre de ansiedad, depresión, insomnio e impotencia.

Cuestionado sobre el por qué el crecimiento económico que ha vivido la nación no se ha traducido en mejor salud mental, expone que, por la falta de equidad. También la ausencia de la familia y la formación en valores.

“Todos los elementos psicosociales tienen que ver con salud mental”, indicó el destacado psiquiatra.