Este es el estado de salud de los heridos del accidente de Azua

Siguen en recuperación las personas que resultaron heridas por el accidente en en la comunidad de Bastida, en Las Yayas, Azua.

Ernesto Escalante, uno de los afectados, narró que estaba en este lugar solo para complacer a unos amigos.

«Para allá y yo fui como yo le dije, yo no puedo tomar y le dije que yo podía ir, pero que volvíamos pronto otra vez no, que no, que no, yo tenía un trabajo al otro día, no podía tomar yo fui si por este hombre que quedó vivo para contarlo narró lo poco que recuerda en este accidente donde seis personas perdieron la vida», dijo Escalante.

Más temprano se supo que el juzgado de la instrucción de Azua se preparaba para conocer la solicitud de medidas de coerción contra Ángel Encarnación Bautista, quien conducia el camión que embistió un grupo de personas, donde fallecieron seis personas.