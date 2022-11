Estrenos de Netflix en diciembre de 2022

The Witcher: El origen de la sangre; nuevos episodios de Emily en París, así como Smiley y Machos Alfa. son solo algunas de las numerosas producciones que se estrenará en Netflix este diciembre del año 2022.

Series

Parasyte: The Maxim – 1/12

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean (episodios del 25 al 38) – 1/12

Carretera sin salida – 1/12

Lego Friends: Especial navideño – 1/12

El baile de las luciérnagas T2 – 2/12

Fiebre cerebral T2 – 2/12

Una vida nada ortodoxa T2 – 2/12

Barbie: It takes two – 2/12

PJ Masks T4 – 5/12

Mighty Express: Carrera de megatrenes – 5/12

Sebastian Maniscalco: Is It Me? – 6/12

El extra navideño del Bebé Jefazo – 6/12

Smiley T1 – 7/12

La flor más bella T1 – 7/12

Jugando con fuego T4 – 7/12

Apari3ncias – 8/12

Dragon Age: Absolución T1 – 9/12

La casa de papel: Corea T1 Parte 2 – 9/12

Reformas para todos los bolsillos T4 – 9/12

Cómo cargarse las navidades T3 – 9/12

Cat – 9/12

Gudetama: Un pasote de aventura T1 – 13/12

Tom Papa: What A Day! – 13/12

Gudetama: Un pasote de aventura – 13/12

Detrás de cada estrella – 13/12

Infierno para solteros T2- 13/12

Glitter – 14/12

La Villamizar – 14/12

Sonic Prime T1 – 15/12

Tempestad por Navidad – 16/12

El nuevo empleado T1 – 16/12

Paradise Police T4 – 16/12

Cocina con cabeza – 16/12

Dance Monsters – 16/12

Lejos del hogar – 16/12

Trabajo de verano – 16/12

Emily en París T3-21-12

Es una de las series más populares de Netflix, regresa con su temporada 3. El personaje interpretado por Lily Collins se enfrentará a la difícil decisión con la que terminó la temporada anterior: volver a EE.UU. o quedarse en Francia.

Alice in Borderland T2 – 22/12

¡Dale, dale, dale! – 23/12

The Witcher: El origen de la sangre – 25/12

Traición – 26/12

Chelsea Handler: Revolution – 27/12

The Circle T5 – 28/12

Love is Blind: Brasil T5 – 28/12

Machos alfa T1 – 30/12

La Reina del Sur T3 – 30/12

Chicago Party Aunt T2 – 30/12

Cielo Grande T2 – 30/12

Best of Stand Up 2022 – 31/12

Películas

Agárrame esos fantasmas – 1/12

Candyman, el dominio de la mente – 1/12

Trol – 1/12

Poli de guardería – 1/12

Poli de guardería 2 – 1/12

Beethoven 3 – 1/12

Barcelona, noche de invierno – 1/12

Tengamos la fiesta en paz – 1/12

Qala – 1/12

Todo lo que teníamos – 1/12

Enmascarado – 1/12

Un milagro navideño para Daisy – 1/12

Terremoto- 1/12

A todo gas – 1/12

Love Destiny: The Movie – 1/12

Este niño es un demonio 3 – 1/12

The Jackal (Chacal) – 1/12

El amante de Lady Chatterley – 2/12

La guerra del futuro – 2/12

Los intocables contra Al Catone – 2/12

Un fin de semana inesperado – 2/12

Green Sea – 3/12

La mensajera de Navidad – 6/12

La familia Claus – 7/12

Ardiente paciencia – 7/12

The Marriage App – 7/12

Matrimillas – 7/12

Los renglones torcidos de Dios – 9/12

Pinocho de Guillermo del Toro- 9/12

A veces las personas le temen a lo que no conocen… El brillante cineasta ganador del Oscar® Guillermo del Toro y el galardonado maestro de la animación cuadro por cuadro Mark Gustafson presentan «Pinocho de Guillermo del Toro», una historia que todos creemos conocer… En algunos cines el 24 de noviembre y el 9 de diciembre en Netflix.

El juego de la verdad – 12/12

Un lugar tranquilo 2 – 13/12

Yo creo en Papá Noel – 14/12

Scrooge: Cuento de Navidad – 14/12

Le podría interesar leer: El anciano de «El juego del Calamar» acusado de abuso sexual

Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel – 15/12

Violet Evergarden: Recuerdos – 15/12

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades – 16/12

Clases particulares – 16/12

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 1 – 20/12

Reviviendo la Navidad – 20/12

Matilda, de Roald Dahl: El musical – 25/12

Documentales

Robert Downey Sr. – 2/12

A plena luz: El caso Narvarte – 8/12

Nuestro bebé elefante – 8/12

L’home que ho volia veure tot – 8/12

Last Chance U: Baloncesto – 13/12

En el valle de los canguros – 14/12

No atiendas esa llamada – 14/12

El volcán: Rescate en Whakaari – 16/12

Depredadores de la India: El monstruo de Bangalore – 16/12

I am a Killer T4 – 21/12

Para más detalles sobre lo que trae Netflix: https://www.netflix.com