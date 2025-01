Ezequiel Molina, por su comentario sobre la mujer exitosa: «La gente lo cogió por donde no era»

El pastor y presidente del Ministerio Evangelístico «La Batalla de la Fe», Ezequiel Molina Rosario, dijo este jueves que sus declaraciones en la Concentración Evangélica Nacional sobre la mujer exitosa fueron sacadas de contexto.

El ministro, que predicó como cada año el 1 de enero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en el mayor evento cristiano del país, bajo el tema «Cisternas rotas», aclaró que cuando dijo que «detrás de cada mujer exitosa hay un hogar descuidado» se trató de una defensa a las féminas.

«La gente lo cogió por donde no era. (…) La mujer ha sido la explotada. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres no hemos escuchado que no se casan con una mujer porque ella no prduce? Porque no van a mantener gente grande, dicen. Entonces, eso va en contra de la mujer», acotó Molina Rosario, al ser entrevistado en el programa La Mirada, que se transmite por CERTV, canal 4.

Es en ese contexto, añadió el pastor, que la mujer tiene que dedicar más tiempo para producir y buscar más ingresos, basadas en las expectativas que tienen los hombres.