Familia de joven ultimado por policías en Los Ríos: «Él no se puso remolón para que lo mataran así»

Entre un ambiente de tristeza y llanto, eran velados la noche de este lunes los restos Gregory Mena Montero, asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba bajo custodia de varios agentes de la Policía Nacional, quienes lo perseguían tras un incidente vial con un motociclista en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

«Ay, que se haga justicia, que él no se puso remolón para que me lo mataran así», expresó llorando su concubina, quien agregó: «Él dejó dos hijos, y ahora yo no hallo qué es lo que le voy a explicar. Ay, Dios mío, se me lo llevaron».

Durante el sepelio, los familiares del joven de 27 años, calificaron el hecho de sangre, ocurrido el pasado sábado, como una ejecución policial y pidieron a las autoridades competentes que el caso no quede impune.

«Eso fue una ejecución que él hizo, no fue ni más ni menos de ahí, porque mi hijo, de hecho, le levantó las manos, le abrió las puertas del vehículo y, aun así, lo atropellaron y me le dieron golpes», afirmó el padre de Gregory.

«Eso es un problema para su familia y para mi hija, que es una muchacha joven y con dos niños. ¿Quién lo va a ayudar, quién le va a devolver la vida a él?», añadió la suegra del fallecido.

Sobre el hecho

Según el informe preliminar de la institución del orden, antes de su muerte, Gregory Mena Montero habría atropellado a un motociclista y luego emprendió la huida a bordo de una camioneta. La patrulla, atendiendo a una denuncia ciudadana, lograron darle alcance, lo que originó un incidente que las autoridades están investigando.

«En cumplimiento de sus funciones, localizó el vehículo señalado y procedió a realizar una persecución, la cual culminó en el sector Los Ríos, donde conforme al reporte fue ocupada un arma de fuego calibre 380 sin documentación legal», indica el documento de la Policía.

La Policía precisó que los tres integrantes de la patrulla actuantes y sus respectivas armas de fuego están siendo puestas a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Además, la uniformada expresó su pesar por este desenlace, tras indicar que los agentes actuantes en el hecho se presentarán en las primeras horas del lunes ante las autoridades competentes para la individualización de las responsabilidades que correspondan.

