Familiares de joven asesinada por su expareja en Nagua: «Ella confió en él, creyendo que no le iba a hacer nada»

Los familiares de Elianny Ironelis Cruz, la joven asesinada de varias puñaladas a manos de su expareja, Tony Jiménez Faña, en la comunidad Bella Vista, de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, clamaron a las autoridades dominicanas por justicia.

Mireya Pérez García, tía de Elianny, relató que su sobrina llevaba seis meses separada de su verdugo. Detalló que, el pasado martes, día del crimen, él incendió la vivienda donde ella residía para obligarla a salir, y luego le quitó la vida.

«Nosotros lo que queremos es justicia, porque fue un ser humano al que él mató. No fue que solo la mató, él la decricajó, le dio puñaladas, le voló el pescuezo, y para un ser humano, y más para la familia, es difícil, porque nosotros pensábamos otra cosa de él; no creíamos que podía llegar a ese extremo. Ella confió en él, creyendo que no le iba a hacer nada, y abusó, porque lo último que hizo fue quemar su casa para que ella saliera. Ella salió pidiendo auxilio y no encontró a nadie, y él hizo lo que quiso con ella, una niña de 18 años que apenas estaba empezando a vivir», manifestó Pérez García.

Elianny Ironelis Cruz y su homicida, Tony Jiménez Faña

Por su parte, Sonia Victoria, otra de las familiares de la fallecida, agregó que Tony le propinó a la joven más de cien puñaladas y, además, la decapitó.

«Fue una niña a la que él mató. Abusó de ella, se la comió a puñaladas, 101 puñaladas, y también la descocotó. Queremos todo el peso de la ley. 40 años no son suficientes para él», afirmó la mujer.

Elianny fue descrita como una joven alegre, y su trágica muerte ha conmocionado a los residentes de Bella Vista.

«Estamos con el alma destrozada. Uno siente un pesar porque era una joven bastante alegre«, expresó Luis Manuel Liriano, profesor de la víctima.

El cuerpo de la joven fue sepultado este miércoles en el cementerio municipal de Nagua. Mientras tanto, el agresor está bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

