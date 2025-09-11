Familiares de peluquero asesinado en Santiago exigen justicia

La comunidad de Santiago se encuentra conmocionada tras la muerte Julio Alberto Gomez, un joven peluquero, que fue ultimado en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional.

Los familiares expresaron su pesar ante las cámaras. “Nosotros lo que queremos es justicia, porque él era un joven trabajador, que no se metía con nadie”, declaró su tía Gabriela Espinal.

Mientras que su primo Pedro Valerio exige el esclarecimiento del hecho.

En tanto que su abogado y pariente Rafael Valerio dijo que los agentes policiales escondieron las evidencias que lo inculpan del presunto crimen.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes, mientras la comunidad exige que el caso no quede impune.

Lo que dice la Policía

 La Policía Nacional ha ejecutado en las últimas horas múltiples allanamientos en busca del jefe criminal de los cinco hombres que fueron abatidos durante un tiroteo este miércoles en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, provincia Santiago.

Así lo informó hoy el vocero de la uniformada, coronel Diego Pesqueira, quien identificó al prófugo como Ronny Abel Sánchez Morillo, alias Mudita.

«Se está persiguiendo a Ronny, que está prófugo… Se le está exhortando que se entregue, por la vía pertinente. Se han realizado varios allanamientos en distintas comunidades», manifestó el vocero policial.

De igual forma, Pesqueira comunicó que el Ministerio Público profundiza la investigación en torno al caso.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

