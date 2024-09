Fernando Teruel: “Ayudar a jóvenes a salir de los malos pasos es mi mejor satisfacción”

Con más de cinco décadas trabajando con la juventud y el deporte, el inmortal del Deporte, Fernando Teruel, un hombre forjado en valores familiares, fruto de la crianza de sus padres, nunca ha dudado en llevar los mejores consejos a los niños y jóvenes a su paso en el deporte.

“He visitado el país completo en varias ocasiones donde he podido llevar charlas, conferencias y clínicas, a cientos de jóvenes de los pueblos donde siempre les e hecho énfasis en que no deben caer en los malos pasos”, dijo.

Puede leer: RD escaló cuatro peldaños en el Ranking FIFA de septiembre

Una anécdota que no olvida

Al conversar con HOY en su residencia, Teruel narró que una vez estaba en un supermercado de la capital y se le acercó un joven con su esposa embarazada y un varoncito y le dijo: “Profesor Teruel, usted no se recuerda de mi, a lo que le respondió, recuérdamelo, he visto muchos jóvenes y él le dijo soy aquel atleta que usted le dio un consejo para que saliera de la mala compañía que estaba en su barrio, delinquiendo por las madrugadas y “eso me llegó al corazón”.

“Esa confesión que me hizo el joven de que se había convertido a Cristo y que estaba consagrado a su familia, me hizo el día y el mes”, narró Fernando.

Amaneció preso con un atleta

Teruel explicó que en La Vega uno de sus jugadores de un club juvenil fue arrestado por la Policía Nacional en una de las famosas redadas y cuando lo llamaron a las 10:00 de la noche, fue de inmediato al destacamento y le dijo a las autoridades que “yo viene a dormir con el joven, es un buen muchacho, yo estaré a su lado”, expuso.

Un hombre de aulas

Recordó que durante su vida fue un hombre de aulas, de dar clases y ahí tenía el chance de llevar sus consejos para que los jóvenes siempre estuvieran por el camino correcto.

Dirigente de todas las selecciones

Teruel tiene el mérito de ser el único entrenador que ha dirigido la selección nacional en todas sus categorías, como mini-benjamín, la selección superior y máster en sus dos ramas. También ostenta las marcas de ser el coach más joven y el de mayor edad en ganar títulos en el principal torneo de basket superior del país, como del Distrito Nacional.

Con 23 años dirigió a Los Astros

Narró que comandó a los Astros de Montecarlo a la conquista del cetro en 1975, contando apenas con 23 años de edad. Además, contaba con 65 años de edad cuando comandó al conjunto de Bameso al título en el torneo distrital del 2012.

Dirigió al equipo de San Lázaro del 77 al 79 en el basket superior.

En una segunda etapa estuvo al frente de la tropa lazareña, del 98 al 2005. Piloteó con gran éxito al combinado del club Mauricio Báez de 1980 al 88, con el que obtuvo sus mayores éxitos en la justa capitalina, al ganar los títulos en los años 84, 85 y 86.

Con San Lázaro estableció el récord de más victorias para un torneo en la serie regular, cuando ese equipo finalizó con récord de 14-1 en el accidentado torneo del 77.

“He conseguido muchos amigos en el basket y estoy muy feliz”, dijo.