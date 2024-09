Miami.- El destacado interprete del género Bachata, Frank Reyes, negó categóricamente que se haya ido del país por miedo a la supuesta inseguridad ciudadana, como se ha difundido erróneamente a través de las redes sociales.

El intérprete de canciones de amargue como «Tú eres ajena», «Princesa dime», «Quien eres tú» y otros grandes éxitos fue categórico en afirmar que «jamás yo voy a decir que me voy de mí país porque en el país no hay seguridad».

En una nota distribuida por la Policía Nacional, el artista explicó que durante una entrevista concedida a un diario de circulación nacional hizo referencia la seguridad de tener a sus hijos cerca debido a que vive viajando constantemente.

Mediante una entrevista vía telefónica en la emisora Z101, Reyes aclaró que cuando hablaba sobre la seguridad de padre se refería a las atenciones y cuidado que debe proveer a sus hijos.

«A mí se me preguntó el motivo de yo mudarme fuera del país. Y yo dije: me mudé a Miami porque prácticamente yo vivo en un avión y si mis hijos están conmigo tendrán mayor seguridad, pero estoy hablando de seguridad de padre».

El artista aclaró que sus declaraciones fueron mal interpretadas o tergiversadas. Además, dijo que se siente ser amigo del presidente (Luis Abinader) «aunque no compartimos, pero yo respeto mucho una amistad. Nunca voy a olvidar la atención que a mí se me dio cuando yo fui al Palacio Nacional y él me recibió con mucho cariño».

Asimismo, Reyes aseguró que le consta el trabajo que está haciendo el director de la Policía Nacional y que se siente muy bien y agradecido «por el apoyo que a mí se me dio y si tengo que decirlo en cualquier medio yo estoy dispuesto porque yo soy leal».