Cooperación bilateral

Visita del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, a la República Dominicana

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este miércoles la República Dominicana. Durante un encuentro con el presidente Luis Abinader, ambas autoridades acordaron reforzar la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico.

Xiomara Lara

República Dominicana concede a EE. UU. uso base aérea y aeropuerto

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y su esposa, Jennifer Rauchet, llegaron a la República Dominicana pasada la 1:00 PM del miércoles 26 de noviembre. 

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y su esposa, Jennifer Rauchet, llegaron a la República Dominicana pasada la 1:00 PM del miércoles 26 de noviembre. Elieser Tapia

La aeronave en la que llegó a RD el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y su esposa .

La aeronave en la que llegó a RD el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y su esposa .Elieser Tapia

El avión en que viaja el secretario de Guerra de EE. UU. antes de aterrizar en el aeropuerto de Las Américas en República Dominicana.

El avión en que viaja el secretario de Guerra de EE. UU. antes de aterrizar en el aeropuerto de Las Américas en República Dominicana.Elieser Tapia

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, Pete Hegseth, Luis Abinader y otros funcionarios del Gobierno dominicano. 

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, Pete Hegseth, Luis Abinader y otros funcionarios del Gobierno dominicano. José De León

Autoridades dominicanas y estadounidense durante el encuentro en el Palacio Nacional.

Autoridades dominicanas y estadounidense durante el encuentro en el Palacio Nacional.José De León

El presidente Luis Abinader y  Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth se dan la mano.

El presidente Luis Abinader y  Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth se dan la mano.José De León

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, saluda al ministro de defensa de RD, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, saluda al ministro de defensa de RD, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.José De León

El Secretario de Guerra de EE.UU. y el presidente Abinader se dan la mano.

El Secretario de Guerra de EE.UU. y el presidente Abinader se dan la mano.José De León

El teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, Pete Hegseth e Ignacio Paliza, caminan en el Palacio Nacional.

El teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, Pete Hegseth e Ignacio Paliza, caminan en el Palacio Nacional.José De León

El Secretario de Guerra y  el presidente RD durante la conferencia de prensa .

El Secretario de Guerra y  el presidente RD durante la conferencia de prensa .José De León

Pete Hegseth habla sobre la relación  de RD-EE. UU.

Pete Hegseth habla sobre la relación  de RD-EE. UU.José De León

El presidente Luis Abinader habló sobre logros de RD contra el narcotráfico, gracias al apoyo de EE. UU.

El presidente Luis Abinader habló sobre logros de RD contra el narcotráfico, gracias al apoyo de EE. UU.José De León

