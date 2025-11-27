Visita del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, a la República Dominicana

República Dominicana concede a EE. UU. uso base aérea y aeropuerto
El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y su esposa, Jennifer Rauchet, llegaron a la República Dominicana pasada la 1:00 PM del miércoles 26 de noviembre. Elieser Tapia
La aeronave en la que llegó a RD el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y su esposa . Elieser Tapia
El avión en que viaja el secretario de Guerra de EE. UU. antes de aterrizar en el aeropuerto de Las Américas en República Dominicana. Elieser Tapia
La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, Pete Hegseth, Luis Abinader y otros funcionarios del Gobierno dominicano. José De León
Autoridades dominicanas y estadounidense durante el encuentro en el Palacio Nacional. José De León
El presidente Luis Abinader y Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth se dan la mano. José De León
El Secretario de Guerra de Estados Unidos, saluda al ministro de defensa de RD, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. José De León
El Secretario de Guerra de EE.UU. y el presidente Abinader se dan la mano. José De León
El teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, Pete Hegseth e Ignacio Paliza, caminan en el Palacio Nacional. José De León
El Secretario de Guerra y el presidente RD durante la conferencia de prensa . José De León
Pete Hegseth habla sobre la relación de RD-EE. UU. José De León
El presidente Luis Abinader habló sobre logros de RD contra el narcotráfico, gracias al apoyo de EE. UU. José De León
