¿Qué implica el permiso otorgado por Abinader para reabastecer aviones estadounidenses en el Caribe?

El politólogo Luis González analizó la visita al país del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete , Hegseth, señalando que el objetivo principal fue solicitar a la República Dominicana un espacio para el reabastecimiento de combustibles y operaciones aéreas.

Según González, esta concesión otorgada por el presidente Luis Abinader se justifica en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, advirtió que la presencia militar estadounidense en la región responde también a intereses estratégicos más amplios, que van más allá de la narrativa oficial.

Soberanía y vigilancia

El analista consideró que, mientras la participación dominicana no implique acciones directas como sobrevolar territorios de otros países o interceptar embarcaciones, la medida no afecta la soberanía nacional. “Si es solo para reabastecer, no hay problemas, aunque indirectamente nos hacemos cómplices si esas operaciones derivan en acciones como un golpe de Estado o ataques en la región”, puntualizó.

González subrayó que el país debe dar seguimiento constante a las operaciones aéreas y marítimas que se realicen desde territorio dominicano, para garantizar que no se comprometan los intereses nacionales ni se utilice el permiso para fines distintos a los anunciados.

Contexto regional

El politólogo recordó que la presencia de Estados Unidos en el Caribe históricamente ha estado vinculada a estrategias geopolíticas que incluyen el control de rutas marítimas, la vigilancia de movimientos políticos en países vecinos y la protección de intereses económicos.

En este sentido, advirtió que la República Dominicana debe mantener una postura de observación crítica, asegurando que la cooperación no se traduzca en una pérdida de autonomía ni en una participación involuntaria en conflictos regionales.

Dependencia y alianzas

González reconoció que Estados Unidos es un socio importante para la República Dominicana en múltiples aspectos, desde comercio hasta seguridad, y que existe una gran dependencia del país caribeño hacia la potencia norteamericana. No obstante, insistió en que esa relación debe manejarse con equilibrio y transparencia.