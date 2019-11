LaPlumaCoherente. Giuliani, El Asesor

Rudy Giuliani, ex -alcalde de la ciudad de New York y abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en el ojo de la prensa mundial debido a las acusaciones por supuestas presiones al presidente ucraniano con fines políticos partidistas para atacar a el Ex vicepresidente Joe Biden, candidato demócrata, que se ve puntero por esa facción, sin embargo, todo ese entramado ha resultado con un efecto bumerán. Pero aquí el tema a tratar no estará basado en los intereses Gringos, ellos son grandes y se entienden, el tema a tratar aquí es Giuliani y su vínculo con RD.

¿Cuál es el rol de Giuliani en los asuntos políticos en nuestro país?

El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, trajo a este señor para que sea su asesor en materia de seguridad a principios del mes de febrero del año 2016, el candidato opositor entendió que se la estaba “comiendo con yuca”, al traer al señor Giuliani en esa materia, ya que el mismo es reconocido por limpiar las calles de New York en su gestión, pero vayan a ver ustedes cómo fue que lo hizo, bueno, ese no es el tema. El tema es que Abinader lo trajo, para ese tiempo fue un fao, ¿por qué? Porque para el año 2016 quienes estaban al frente de la administración gringa, eras los demócratas y el señor Giuliani, es republicano lo cual de seguro no fue muy bien visto políticamente por los demócratas, eso creo que no hay ni que analizarlo mucho, pues si usted se asesora de con mis contrarios políticos, usted es mi contrario político también. Pero bien, Luis lo trajo para ese entonces y perdió las elecciones donde un candidato sacó el mayor porcentaje en la historia electoral dominicana para la presidencia, el 62.7% obtenido por el actual presidente, Danilo Medina.

Ahora, en su segundo intento por alcanzar la presidencia de la República, Abinader vuelve a contratar al señor Giuliani para la misma función, anunciando su llegada con bombos, platillos y confetis en julio del año en curso.

Bueno, ¿pero y cuál es el problema compadre Arístides?

Ninguno, pues como en principio citamos la intromisión de este señor, asesor del principal candidato de oposición de nuestro país y con posibilidades de llegar a la presidencia; Él no se va a entrometer ni a presionar a los funcionarios, instituciones y poderes del estado para fines de una agenda cual sea, menos la dominicana. Imagínense ustedes, aquí no hay que presionar mucho para ceder algunas cosas que solicita el tío San, ¿Qué sería si el señor Abinader gane y detrás de él está su asesor haciendo lo que hace con países más fuertes y desarrollados como Ucrania?

¿Creen que nos dejaran ser libres e independientes? ¿Por qué ustedes creen que los EE. UU siempre se ven más contenticos con el candidato opositor?

Eso tiene una razón, y es porque los gobiernos del PLD no han cedido a la agenda Gringa, porque ha puesto a Republica Dominicana siempre primero y con un gobierno de Luis Abinader a la cabeza y el señor Intervención detrás, digámosle adiós a nuestra independencia en las decisiones de estado.

¡Ojo Dominicanos, mucho ojo!