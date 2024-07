¡Grata visita a Miguel Franjul!

Hace más de tres décadas trabajé en el Listín Diario y desde entonces ese diario cuenta con mi aprecio.

Llegué de la mano de Ramón Cuello, y luego me hice enllave de Félix Acosta Núñez, el editor, y de Hugo López Morrobel, su futuro editor deportivo.

Comencé como traductor, fue mi primer empleo ganando dinero.

Cuello me puso en la radio, me llevó al Listín, y luego Hugo me llevó a la televisión con Radar Deportivo.

Aprendí mucho con Rafael Herrera, Frank Comarazamy y Ricardo Bonnelly, entre otros.

Mis artículos de béisbol impactaron de inmediato y la gente me reconocía.

En ese entonces, Max Reynoso era el editor deportivo de HOY. Max estaba enfermo, y el diario HOY me buscó para que lo ayudara.

Bienvenido Alvarez Vega propuso mi nombre, y Cuchito Alvarez me llamó y me nombró subdirector ejecutivo. Max falleció, y don Pepín Corripio me nombró como editor.

¿A qué fui al Listín?

Hago este relato porque ayer visité el Listín con dos propósitos. El primero fue servir de enlace para unas explicaciones que quería dar el ministro de Deportes, Francisco Camacho, y también aproveché y le entregué mi último libro a mi querido amigo Miguel Franjul.

Las explicaciones de Camacho a Franjul fueron muy oportunas.