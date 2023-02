Santo Domingo.- Al conmemorarse este martes el Día Nacional de la Juventud, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, expuso la necesidad de crear reales oportunidades de empleo y de estudios para los jóvenes dominicanos, para erradicar la circunstancia adversa en que viven millares de ellos, que ni estudian ni trabajan.

Moreno aseguró que la falta de oportunidades, incluso para quienes tienen una profesión, motiva a que muchos jóvenes solo vean salida en emigrar a otros países, incluso haciéndolo de forma irregular.

El líder político deploró el hecho de que en el país no existan el número suficiente de liceos politécnicos e institutos técnicos superiores y que las propias universidades no estén vinculadas a la producción, lo que da lugar a que, en muchos casos, las empresas no aceptan jóvenes por falta de experiencia, la que no nunca tendrán si no le dan la debida oportunidad de adquirirla.

“La juventud dominicana se merece reales oportunidades para desarrollar sus talentos y capacidades y así tener la garantía de una vida digna para ellos y su familia”, puntualizó.

Asimismo, Moreno instó a los jóvenes a participar en política y hacerlo en partidos, que como Alianza País, tienen el compromiso de construir un país de justicia social, próspero, democrático y soberano, ejerciendo la política apegados a principios y valores.