Hermana de profesor asesinado a machetazos: «Luché para que ese perro no matara a mi hermano»

Visiblemente destrozada, Sandra Solano Betances, quien presenció la muerte de su hermano Juan Antonio Solano Betances, el profesor asesinado a machetazos por un hombre de 39 años la mañana de este lunes en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, narró cómo ocurrió el crimen.

La fémina relató que, a pesar de haberse enfrentado con el asesino, identificado como José Andrés Rodríguez Castro, este primero le propinó una brutal golpiza a su pariente y luego buscó un machete con el cual le arrebató la vida.

«Yo luché para que ese perro no me matara a mi hermano, pero no podía, él me agarraba y me empujaba. Y después que lo explotó a golpes, fue a su casa, buscó un machete y me lo picó ahí. Yo gritaba: ‘¡No, déjalo!’, y él como quiera me picó a mi hermano«, manifestó Solano Betances ante miembros de la prensa.

Juan Antonio Solano Betances, profesor ultimado a machetazos

Entretanto, Evarista Sánchez Valera, esposa de Juan Antonio Solano, exigió a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley contra el asesino del docente, ya que no merecía morir de esa manera.

«Él no se metía con nadie para que ese tipo le hiciera eso. Yo espero que se haga justicia, que a ese no lo dejen salir. A él lo mandaron deportado desde Nueva York porque había matado a uno, y él dijo que tenía que matar a uno y pasó mi esposo, y lo mató a él», expresó la concubina del maestro.

Evarista Sánchez Valera, esposa de Juan Antonio Solano

«Era una persona maravillosa, nos lo arrancó. Nos quitó una parte de nuestra vida. Ese hombre nos ha destrozado por dentro», agregó Gladis Solano, otra hermana del fallecido.

Los restos del profesor Solano Betances serán sepultados este miércoles, a las 10:00 a.m., en el Cementerio Cristo Salvador, ubicado en el municipio Santo Domingo Este.

Coerción

Con relación al victimario, José Andrés Rodríguez Castro, el Ministerio Público solicitó la medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente de SDE.

El imputado fue detenido por agentes policiales asignados a la Dirección Regional Santo Domingo Norte, tras cometer el hecho de sangre.

