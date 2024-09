Implantes dentales de zirconio

El implante dental es un dispositivo que se utiliza para restituir uno o más dientes ausentes en la cavidad oral. En la búsqueda de salud y belleza, la alta tecnología ha puesto a la disposición de los odontólogos el implante dental de zirconio, el cual es fabricado a partir de dióxido de zirconio, material muy estético, biocompatible y resistente, cualidades que lo hacen perfecto para satisfacer, no solo la necesidad de salud, sino, también de estética. El implante más común en estos momentos es el de titanio.



Al colocar uno o varios implantes dentales se le devuelve al paciente la oportunidad de reponer piezas dentarias perdidas, sin la necesidad de tener que tocar las vecinas, la elaboración de una prótesis dental mucho más estética y confortable para el paciente, al colocar el implante éste ayuda a que se mantenga el hueso de los maxilares y por tanto se evita la apariencia de envejecimiento, la suma de todos estos beneficios se traduce en una mejor calidad de vida para el individuo.



La decisión final al elegir el implante de titanio o de zirconio será tomada entre el profesional de la salud oral y el paciente , además de factores técnicos y prácticos, la parte económica influye en esta decisión, siendo los de zirconio más costosos, pero indiscutiblemente mucho más estéticos.



Características del implante de zirconio:



1- Es biocompatible, lo cual nos facilita la óseo integración del mismo, dicho en términos coloquiales, que el implante se integre al hueso.

2- Son más estéticos que los de titanio. Excelente en los pacientes donde hay retracción gingival o la encía es muy fina y puede transparentarse el implante.

3- Son los indicados para pacientes que presentan alergia a los metales, incluyendo el titanio, ya que están libres de metales-

4- Su superficie es cerámica, lo cual es una ventaja, la acumulación de placa bacteriana ( Biofilm), en igualdad de condiciones es menor, por lo tanto se disminuye la posibilidad de procesos infecciosos alrededor del diente( periimplantitis). Lo cual afecta, no solo la salud oral del paciente, también la general.

5- Menor posibilidad de sensibilidad por cambios térmicos.



La higiene del paciente portador de implantes de zirconio y su prótesis debe ser al igual que cualquier otro paciente con este tipo de aditamentos. Tomando en cuenta todas las indicaciones del profesional de la salud, incluyendo, cepillo, hilo y un colutorio oral, después de cada comida y al levantarse. Evitar los alimentos: duros, pegajosos y con alto contenido en azúcar.



Es un error pensar que como ya ha perdido su o sus dientes, no puede padecer de las encías y demás tejidos de soporte; no descuide sus encías, ante cualquier cambio de textura, coloración de las mismas, sangrado espontáneo, acuda al Periodoncista. Probablemente esté sufriendo de una periimplantitis, lo mismo que una periodontitis, pero en vez de estar instalada la infección alrededor del diente, es alrededor del implante dental.



El punto más importante para obtener resultados positivos es una buena elección del profesional de la salud, además de este, saber y tomar su decisión siempre colocando en orden de prioridad la salud y luego la belleza.