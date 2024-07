Importancia del cuidador: la atención centrada y compasiva hacia los pacientes

Ofrecer una atención centrada en los pacientes es el principal objetivo de los centros de salud hoy en día, sin embargo, esto no es posible si no va de la mano con la pasión de sus colaboradores como es el caso de Chris Griffin, terapeuta respiratoria de Cleveland Clinic, quien siente que su trabajo va más allá de ser una colaboradora.

Para Griffin, la cultura de Cleveland Clinic significa ofrecer a todo el mundo el mejor cuidado. Es importante reconfortar a los pacientes tratándolos con dignidad y respeto. “Trabajo con un equipo de personas muy atentas y no puedo contar las veces he visto a una enfermera, un médico o un terapeuta respiratorio sentados junto a la cama tomando de la mano de un paciente hasta su último aliento”.

Griffin ha sido terapeuta respiratoria en Cleveland Clinic durante más de treinta años, y los últimos veinte ha trabajado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Expresa que no puede imaginar cómo se sienten los pacientes que dependen de los cuidadores para todo, y explica que su trabajo está centrado en esta unidad porque considera que puede tener un mayor impacto en los resultados de los pacientes.

La facultativa en terapias también manifestó que en muchas ocasiones ha llevado pacientes ventilados al exterior, de forma segura, a disfrutar del aire libre.

Chris Griffin, terapeuta respiratoria

Pone de ejemplo a un paciente de República Dominicana que llevaba seis meses ingresado en Cleveland Clinic, a raíz de un ataque cardíaco, teniendo como consecuencia problemas pulmonares y temblores, y sin poder comunicarse verbalmente.

En una oportunidad que visitó a este paciente, la esposa le estaba mostrando un video de los miembros de su equipo y fotos de su caballo. Fue en ese momento que Griffin descubrió que este paciente era jugador profesional de polo, además notó que no tenía temblores mientras veía las imágenes y grabaciones.

Casualmente, Griffin quien también tiene caballos, durante los días siguientes, le habló y le enseñó a él y a su esposa fotos de sus caballos, y cada vez sus temblores cesaban.

La terapeuta revela que los caballos son curativos y cree que los animales nos eligen. “Comprendí cuánto echaba de menos este paciente a su caballo, igual que todos los hospitalizados que extrañan a sus perros y gatos. Fue entonces cuando se me ocurrió llevar a Zip, uno de mis caballos, a ver al paciente”, narra muy emocionada.

Un caballo… ¿En el hospital?

Griffin le presentó su idea al personal médico, quienes estuvieron de acuerdo con el plan. La enfermera gerente de la unidad, tomó la iniciativa y organizó el encuentro en solo dos días. También se involucraron la esposa, amigos del paciente, un terapeuta respiratorio, enfermeras, un gerente de enfermería, un fisioterapeuta, así como otros cuidadores, quienes pusieron todo el empeño en la sorpresiva cita.

Cuando el caballo estuvo en la parte trasera del campus de Cleveland Clinic, llevaron al paciente al patio quien al principio se sentía abrumado, era la primera vez en ocho meses que salía de la habitación, pero todo cambió cuando vio a Zip que estaba delante de él, alargó su mano y entró la cabeza en su regazo permaneciendo así unos 45 minutos, durante los cuales no experimentó temblores, relata la terapeuta.

“Un par de días después asomé la cabeza por la habitación del paciente. Me dijo con la boca «gracias». Fue realmente el mejor agradecimiento que he recibido nunca. Se me olvida lo bendecida que soy por poder tener caballos, pero cuando veo una sonrisa de alguien, como la de este paciente, acariciando a Zip, me acuerdo de lo especiales que son realmente los caballos”, dijo la especialista en rehabilitación de la respiración.

En Cleveland Clinic no solo se preocupan por las condiciones de salud, también se ocupan de la persona. Cada año atienden a miles de pacientes de todo el mundo que eligen a Cleveland Clinic por la atención excepcional basada en los principios de cooperación, compasión e innovación.