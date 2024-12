Janel Ramírez explota y defiende su gestión como presidente en la Cámara de Cuentas

«Soy Janel Ramírez postulante, y se va escuchar la voz de la Cámara de Cuentas, porque para nadie es un secreto que los sicarios de la comunicación intentaron destruirme pero no pudieron» con estas palabras salió en su defensa tras meses de ataques a su gestión como titular del órgano fiscalizador.

El actual presidente de la entidad fue el cuarto aspirante en presentar sus credenciales en la entrevista de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas en busca de permanecer en el pleno, aprovechó el escenario para «sacar la cara».

«A pesar de los ataques, seguimos trabajando sin descanso. Llegamos temprano y nos vamos de noche, incluso los fines de semana, para garantizar que los informes y auditorías continúen”, destacó.

«Me veían silencioso y pensaban que no estaba trabajando, y la Cámara de Cuentas, no ha dejado de trabajar un solo día» agregó

Destacó su trayectoria profesional, que inició en 2002, un año antes de graduarse, cuando comenzó a trabajar en auditoría externa en una “importante institución”, que considera esencial para el avance de la lucha contra la corrupción en el país.

Aunque ningún miembro de la comisión realizó una pregunta formal, destacó que ha logrado a través de auditorías para frenar la corrupción administrativa.

“Gracias a ustedes, la Cámara de Cuentas, por primera vez en la historia, se ha logrado que los informes emitidos por esta institución sirvan para mejorar la lucha contra la corrupción, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional”, expresó. Ramírez citó informes de organizaciones como Participación Ciudadana y otros organismos internacionales que avalan el trabajo de la Cámara bajo su presidencia.