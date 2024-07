La actriz y cantante de origen puertorriqueño, Jennifer López (Jlo), celebra hoy sus 55 años de edad y ha encendido las redes sociales publicando en su cuenta de Instagram una foto de cómo luce, dejando claro que «la edad es solo un número».

En la imagen se observa a Jlo con un body color blanco de escote V, su cabello amarrado en una cola alta, denotando sutileza y elegancia. La joyería dorada resalta la piel olivácea de la intérprete de «El Anillo».

´La Diva del Bronx´ acompañó su retrato del siguiente texto: «This is Me Now (esta soy yo ahora).

La publicación fue acogida con muchos mensajes de felicitaciones a la «reina», como es cariñosamente conocida. Personalidades del mundo del arte y el entretenimiento manifestaron sus deseos de que la «Diva» pase un feliz cumpleaños.

Sus seguidores por igual demostraron afecto y su esperanza de que Jlo pase una gran vuelta al sol. «Feliz cumpleaños, reina», «eres tan hermosa», «feliz cumpleaños a la princesa de Puerto Rico», rezaban algunos de sus fanáticos.