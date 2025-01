Jennifer López: ‘Unstoppable’ enseña que no importa lo que falta, sino lo que tienes y cómo lo usas

Los Ángeles .- Jennifer López lleva a la pantalla el afán de superación del luchador estadounidense Anthony Robles en ‘Unstoppable’, una historia «muy inspiradora» que enseña que «no importa lo que falta, importa lo que tienes y cómo lo usas para triunfar, ser victorioso y alcanzar tus metas y sueños».

Protagonizada por Jharrel Jerome (‘When They See Us’ – ‘Así nos ven’) la película, que se estrenará en Prime Video el próximo 16 de enero, bebe de la biografía homónima de un joven que nació sin su pierna derecha y desafió todas las barreras hasta alzarse con un campeonato nacional de lucha en 2011 mientras competía en la Universidad Estatal de Arizona.

La actriz y cantante estadounidense interpreta a Judy Robles, una madre que, a través de sus hijos, en especial de Anthony, «encuentra su propia fuerza y ​​su propio valor» para seguir adelante, dice a EFE.

Jharrel Jerome y Jennifer Lopez en ‘Unstoppable’. Foto: Estudios MGM de Amazon

Víctima de violencia machista y obligada a sacar adelante a su familia sola tras el abandono del padre y la acumulación de deudas que casi los deja en la calle, Anthony enseñó a Judy a luchar «de la misma manera que ella le ayudó a enseñarle a él que, si se concentraba en sus fortalezas y en lo que tenía en lugar de en lo que no tenía, podría ser imparable», agrega.

«Tener a su hijo que nació sin una pierna podría haber parecido lo peor que le podría pasar en el mundo probablemente para ella en ese momento, pero terminó siendo lo mejor y exactamente lo que necesitaba aprender para superar sus propias batallas», afirma López.

La historia de Judy y Anthony es un ejemplo de que «todos estamos luchando con algo», pero también de cómo hacerle frente: «Él encontró una manera de ser campeón con una pierna contra gente que tenía dos y que lo tenía todo. Y eso, para mí, es realmente la metáfora de toda la película», concluye.

El reto de meterse en la piel de Anthony Robles

Interpretar a Anthony ha sido «un papel de ensueño» y la vez «lo más difícil» que ha hecho Jerome en su vida.

Y no solo por tener que grabar escenas de lucha, entrenamientos, o simplemente andar con una sola pierna. «Fueron muchas cosas nuevas para mí y muchas mañanas en las que estaba muy cansado porque me dolía mucho el cuerpo. Fue un viaje físico, pero también mental, muchos días en los que sentía que no lo iba a lograr o que no era suficiente», admite a EFE.

Asumir este papel «me empujó a hacer cosas que nunca supe que podía hacer, incluyendo ir al gimnasio, luchar y aprender ciertas habilidades por mí mismo. Pero, como persona, sabía que me cambiaría por completo: antes de esto no comía bien ni iba al gimnasio. No es frecuente que un actor interprete un papel que realmente cambia todo de ellos», añade Jerome.

Si bien el camino que ambos tuvieron que recorrer para alcanzar sus metas no fue fácil, tanto Judy Robles como Anthony Robles quisieron compartir para la película algunos de los momentos familiares más incómodos y dolorosos para que «las personas que están lidiando con desafíos similares» puedan sentirse reflejadas, explica el atleta en una entrevista con EFE.

«Se puede aprender de los momentos y de los reveses más dolorosos y volver aún más fuerte, volver mejor en la vida, así que espero que el público se lleve esas cosas de esta película y, en general, se conviertan en mejores personas y estén más motivadas a lo largo de sus propias vidas», sentencia Robles. EFE

