Tragedia en cirugía estética: la joven que perdió la vida por procedimientos no autorizados del Dr. Edgar Contreras

La historia de Pamela Almánzar, una joven de 28 años que falleció tras someterse a varios procedimientos estéticos bajo la supervisión del doctor Edgar Contreras, ha generado indignación y consternación. Contreras, señalado por múltiples acusaciones de negligencia médica y muertes desde 1998, está nuevamente en el centro de la controversia.

Pamela, descrita como una mujer hermosa y “perfecta” por Dahiana Ymaya, su pareja sentimental, buscaba realizarse una reducción de senos por sentir inseguridades sobre su cuerpo. Sin embargo, durante las consultas, el cirujano la convenció de someterse a una abdominoplastia, además de otros procedimientos que, según denuncias, se realizaron sin su consentimiento.

Procedimientos no autorizados

Según la pareja de Pamela, el doctor le realizó liposucción en brazos, piernas y entrepierna sin que ella estuviera informada. Esto salió a la luz cuando un miembro del personal médico lo mencionó casualmente, a lo que Pamela negó haber dado su aprobación.

“El sometió a Pamela a liposupción de brazos, piernas y entrepierna sin su conocimiento”, sentenció su pareja.

Desde el inicio del proceso, los signos de negligencia eran evidentes. La pareja relató que tuvo que adquirir medicamentos y bolsas de sangre porque el centro carecía de suministros básicos. Incluso, intentaron darle de alta pocas horas después de colocarle transfusiones de sangre.

«Yo les dije que no, que yo no me la iba a llevar de ahí así, acabada de ponerle sangre», añadió su pareja.

Conversación de Pamela con su amiga.

Días de agonía

Tras ser dada de alta, Pamela mostró mejoras intermitentes, pero continuaba enfrentando dolor extremo, dificultades para respirar y otros malestares. En un grupo de WhatsApp donde participaban otras pacientes del mismo cirujano, se compartían diferentes «achaques».

La situación seguía un ritmo peligroso en fecha del 23 de diciembre, cuando Pamela fue llevada a un chequeo de rutina. Según la pareja, aunque el equipo médico aseguró que todo estaba bien, los problemas persistían.

Días después, tras presentar signos de deterioro, fue trasladada nuevamente a la clínica.

A las 2:00 de la tarde, Pamela falleció. Su amiga Yomaris Amezquita relató que, pese a sus esfuerzos en el gimnasio y su conocimiento sobre las denuncias previas contra el doctor Contreras, Pamela optó por realizarse las cirugías.

“Ella sufrió mucho dolor”, dijo Amezquita.

“Pamela no necesitaba nada, ella era perfecta, pero ella no era conforme… quería cambios, ella siempre quería ser fabulosa”, recordó Dahiana Ymaya, pareja de Pamela.

El silencio del doctor Contreras

Tras el fallecimiento, el doctor Contreras se negó a proporcionar información, alegando que la pareja de Pamela no era familiar directa. Poco después, abandonó la clínica y desde entonces no se conoce su paradero.

“Nosotros solamente queremos que se haga justicia”, denunció la pareja de Pamela.

Un llamado a la reflexión

El caso de Pamela Almánzar reabre el debate sobre la necesidad de regular y supervisar a los profesionales de la cirugía estética en el país. Sus familiares y amigos esperan que su historia sirva para concientizar a la población y evitar nuevas tragedias.

