El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, anunció este miércoles que no aspirará a algún puesto directivo en esa organización tras la salida de Danilo Medina y Charles Mariotti como presidente y secretario general, respectivamente.

«Yo no aspiro ni a la presidencia ni a la secretaria general, por dos razones: Primero, estoy promoviendo una idea, y cuando se está promoviendo una idea hay que tener cuidado de no promover una candidatura, porque siempre pudiese quedar que es para conveniencia propia. Segundo, yo tengo compromisos académicos, que una parte del año me exigen estar fuera del país», explicó Ariel Jiménez al ser preguntado sobre el tema en el programa «El Día».

«Personalmente, Juan Ariel Jiménez agradece muchísimo que varias personas dentro y fuera del partido, han valorado mi participación en la política y creen que puedo aportar en este nuevo PLD (…) pero, no necesito ningún cargo para hacerlo. Yo voy a trabajar por mi partido y país, desde cualquier posición en la que esté«, agregó.

Los que aspiran

Cuatro dirigentes del Partido de la Liberación Dominica (PLD) ya han presentado sus aspiraciones a la secretaría general de esa organización política. Estos son: José Dantés Díaz, Yván Lorenzo, Johnny Pujols y Luis de León.

En el caso de Yván Lorenzo, busca la vocería del partido, del que es miembro del Comité Político, indicando las directrices que amerita seguir la organización para volver a conectar con la población, como mostrar un urgente interés por los jóvenes.

Al oficializar su candidatura en una rueda de prensa en el Senado, dijo: “mi aspiración a la secretaría general la hago consciente de que es una posición de alta responsabilidad y firmeza”.

Expresó que con su formación académica, asume la apuesta de la transformación e innovación de su partido, debido a que sabe la necesidad que tiene el sistema de partidos. “A mi partido le he servido con lealtad disciplina y consagración. Aspiro a mayor nivel de entrega”.

Mientras que Johnny Pujols, dijo haber tomado la decisión tras recibir varias llamadas de cientos de compañeros del Comité Central motivándolo a considerar la candidatura a la secretaría general del partido.

«@PLDenlinea he ponderando seriamente aspirar a esta importante posición. Quienes me conocen saben que siempre daré el máximo por mí partido», escribió Pujols en su cuenta de la plataforma X.

Entretanto, José Dantés Díaz promovió su candidatura con un video colgado en sus redes, donde menciona sus cualidades e invita a sus compañeros a construir un PLD más fuerte.

Hola al PLD del siglo XXI. Adiós a lo que impida tener un PLD + fuerte.

Acompáñanos a construir una nueva versión de nosotros. #DantesSecretarioGeneral 💜 pic.twitter.com/l51HTEk3MT — José Dantés Díaz (@josedantesd) June 4, 2024

Luis de León, sostuvo que sus aspiraciones por la secretaría general del PLD tienen la intención de que “volvamos al boschismo, reconectemos con la sociedad y recuperemos ese espacio vital que nos hemos ganado en el corazón del pueblo, con una obra de gobierno de 50 años de realizaciones a favor de la libertad y la democracia en el país”, indicó.

De León está convencido de que se debe rescatar la la disciplina en el partido rumbo al boschismo, de manera que se logre un partido ético moral social, y participativo. A su juicio, el PLD necesita de un nuevo presidente y secretario general que sean enteramente boschistas, se identifiquen y emulen con su vida y con ejemplos al profesor Juan Bosch.

Indicó que el partido no solo debe volver a la disciplina y los valores de humildad, sencillez, nobleza y rescate de la unidad familiar, sino que debe abocarse a un congreso sin manipulación grupal o económica, que no responda a élites. Es un retorno a la lucha de clase, la historia, la identidad cultural, la educación científica y los valores, dijo.

