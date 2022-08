Juan Ariel Jiménez sobre discurso Abinader: «Las buenas noticias sin mentiras se ven mejor»

El miembro del Comité Político del PLD, Juan Ariel Jiménez, manifestó que en el discurso del presidente Luis Abinader hubo estadísticas que no se corresponden con la realidad de la situación económica que vive la República Dominicana.

El dirigente político afirmó en un panel con la periodista Alicia Ortega que a la hora de el mandatario pronunciarse, algunas cifras no le cuadraban, tomando como parámetro los datos que ofrece el mismo Gobierno.

Ariel Jiménez indicó que una de las estadísticas erróneas que pronunció el presidente, fue en torno a los empleos, expresando que Abinader dijo en su discurso que se habían recuperado todos los empleos previo a la pandemia, sin embargo, el Jiménez contrarrestó diciendo que según datos del Banco Central, las cifras dichas por el presidente son falsas.

«Según informes del Banco Central, este año todavía estamos 76,077 empleos menos que cierre de 2019, previo a la pandemia, y 8,256 menos que el mismo período en 2018«, expresó el dirigente político.

El exministro de economía se refirió también al tema de los turistas, y expresó que ese renglón fue otro de los que sufrió una equivocada cifra por parte del presidente Luis Abinader, quién en su discurso afirmó que ya en lo que va de año ya República Dominicana ha superado el récord histórico de llegada de turistas.

«Si vemos enero-junio, llegada de extranjeros no residentes, estamos todavía 178,251 menos que enero-junio de 2019, pero todavía no hemos superado siquiera 2018, puesto que estamos todavía 104 304 extranjeros no residentes menos que igual período 2019», dijo el Jiménez.

Jiménez, aunque admitió que el sector turismo ha logrado buenos resultados en lo que va de año, dijo que «las buenas noticias sin mentiras, se ven mejor».

Otra cifra que el miembro del Comité Político del PLD vio como incorrecta, es en torno a la reducción en la delincuencia, ya que según expresó Jiménez, la tasa de homicidio ha aumentado en los últimos dos años.

«Si vemos la tasa de homicidios ha aumentado 9.2% por cada 100 mil habitantes, en el 2020 en igual período, con 11.2% en este primer trimestre que es el que se tiene ´publicado, es decir, que realmente si ha subido el porcentaje de delincuencia, no como lo que acaba de decir el presidente Abinader», sostuvo.

Por último, Jiménez se refirió al tema de la inflación, e indicó que no es correcto lo que expuso en su discurso el presidente Abinader cuando dijo que República Dominicana está por debajo del promedio de los países de América Latina a nivel de inflación.

«La inflación desde que este Gobierno inició el mandato, agosto 2020 a julio 2022, en República Dominicana ha sido 17.1%, por lo que no es cierto que estamos cerca de otros países, ya que Guatemala fue un 12%, Costa Rica fue un 13%, México fue un 14%, entre otros países que tengo», concluyó Jiménez.

El economista manifestó que no se le puede estar mintiendo a la población en los discursos oficiales, e invitó al presidente Luis Abinader y reevaluar sus cifras, y posteriormente, a corregirlas.