Julio Santos gana los torneos nacionales Match Play Fedogolf

Mariel Villalona se impuso (1 Up) a Miriam Herrera para ser la campeona en la categoría de Damas, en la justa de golf.

El golfista profesional Julio Santos se coronó gran campeón de los Campeonatos Nacionales Match Play 2024 de Mastercard Banreservas, evento organizado por la Federación Dominicana de Golf y que tomó lugar en Punta Espada, Cap Cana, Ciudad Destino.

Santos avanzó a la final del torneo luego de vencer en primera ronda (7-6) a Raúl Cendoya y en la semifinal derrotó (2-1) a Manuel Relancio, para posteriormente vencer en la final (5-4) a Hiram Silfa, en lo que fue el primer torneo en formato Match Play que el nativo de Puerto Plata jugara en su carrera.

“La competencia estuvo bastante fuerte, tuve que jugar muy bien para pasar a la final y esta victoria significa mucho en esta etapa de mi carrera”, dijo Santos, quien en 2018 se convirtió en el primer golfista dominicano en hacer un corte en el PGA Tour.

El puertoplateño ganó también $300 mil de una bolsa de $400 mil pesos, cortesía de Cap Cana, Ciudad Destino. El subcampeón Hiram Silfa recibió un cheque por los restantes $100 mil pesos.

El campeón de la categoría A resultó Julio Ríos, quien venció en la final (4-3) a Enrique Valverde Asmar. La Mid-Amateur fue dominada en un épico enfrentamiento por Eric Maradiaga, quien necesitó de 23 hoyos para derrotar (1 Up) a un digno subcampeón en Michael Cruz.

Aníbal Salado fue el campeón de la Categoría AA tras imponerse (4-3) a Enrique Rodríguez. En la Categoría B, Luis Brea superó (2 Up) al subcampeón Manuel González. Gilbert Cruz derrotó (3-2) a Thomas Glenn en la Categoría C, al tiempo que Gabriel Acosta necesitó de 19 hoyos para ser el campeón (1 Up) de la Categoría D sobre Arnulfo Gutiérrez. La Senior A fue dominada (5-4) por Luis Arocha, venció a Luis Matos.

