En un notable hito musical, Karol G ha alcanzado la cima de la lista de las 10 canciones más populares con su nuevo éxito, «Si Antes Te Hubiera Conocido».

Esta emotiva balada ha resonado profundamente con el público, catapultándola al primer lugar y consolidando una vez más el estatus de la artista como una de las voces más influyentes del género urbano y pop latino.

«Si Antes Te Hubiera Conocido» no solo ha dominado las plataformas de streaming, sino que también ha generado un impacto significativo en las redes sociales, donde miles de seguidores han compartido sus propias interpretaciones y experiencias relacionadas con la canción.

Argentina

1.- «Si antes te hubiera conocido» – Karol G

2.- «Perdonarte, ¿para qué?» – Los Ángeles Azules, Emilia

3.- «Ojos verdes» – Nicki Nicole

4.- «Imán (Two of Us)» – María Becerra

5.- «These Walls» – Dua Lipa

6.- «Feelslikeimfallinginlove» – Coldplay

7.- «Una vida pasada» – Carín León, Camilo

8.- «Es ahora» – Luciano Pereyra, Abel Pintos

9.- «Buenos Aires» – Tini

10.- «Espresso» – Sabrina Carpenter

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- «Si antes te hubiera conocido» – Karol G

2.- «Please Please Please» – Sabrina Carpenter

3.- «Real Gansta Love» – Trueno

4.- «Espresso» – Sabrina Carpenter

5.- «Santa» – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr

6.- «Lunch» – Billie Eilish

7.- «Instinto» – Kidd Voodoo, La Joaqui, Dysbit

8.- «Escarlata» – Eleven1.1, Harry Nach, Soulfia, DrefQuila, Kidd Voodoo

9.- «Gatitas sandungueras vol.1» – Álvaro Díaz, Feid

10.- «Ojos verdes» – Nicki Nicole

(Fuente: Los 40 Principales)

Colombia

1.- «Si antes te hubiera conocido» – Karol G

2.- «Ohana» – Kapo

3.- «Ya no volverás» – Cris Valencia

4.- «Luna» – Feid, ATL Jacob

5.- «Sorry 4 That Much» – Feid

6.- «Real Gansta Love» – Trueno

7.- «Brickell» – Feid, Yandel

8.- «Orión» – Boza & Elena Rose

9.- «Cuál es esa» – Feid, Pirlo

10.- «Gata Only» – FloyyMenor, Cris MJ

(Fuente: Los 40 Principales)

República Dominicana

1.- Que Linda Lomiiel, Donaty, Papera, Leo RD

2.- Tekila Alex Sensation, Dj Adoni, Jeon, Kiko el Crazy

3.- Si Antes Te Hubiera Conocido Karol G

4.- PIKY Jezzy, Leo RD

5.- EBRIO Amenazzy NTG

6.- Suano NTG, Amenazzy

7.- Sicaria Mel Granda, Jowell & Randy, Poo Bear

8.- Ellos Vienen Ellos Van – Remix La Perversa, Loco Prieto Oficial, Mapa Negro

9.- Ay Lupita Lomiiel

10.- Ohnana Kapo

(Fuente: Spotify RD)

España

1.- «Si antes te hubiera conocido» – Karol G

2.- «Beautiful Things» – Benson Boone

3.- «Lose control» – Teddy Swims

4.- «La reina» – Lola Índigo

5.- «Espresso» – Sabrina Carpenter

6.- «Luna» – Feid, ATL Jacob

7.- «Fría» – Enrique Iglesias, Yotuel Romero, Yng Lvcas

8.- «La falda» – Myke Towers

9.- «I like the way you kiss me» – Artemas

10.- «Stumblin´ in» – Cyril

(Fuente: Los 40 Principales)

México

1.- «Si antes te hubiera conocido» – Karol G

2.- «Espresso» – Sabrina Carpenter

3.- «Beautiful Things» – Benson Boone

4.- «Please please please» – Sabrina Carpenter

5.- «Kbron y medio» – Christian Nodal

6.- «No disponible» – Matisse

7.- «Birds of a Feather» – Billie Eilish

8.- «Penthouse» – Río Roma

9.- «Felicítalo» – Los Ángeles Azules, Yuridia

10.- «Lose control» – Teddy Swims

(Fuente: Los 40 Principales)

