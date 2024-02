Killer Mike rompió el silencio tras su arresto en los premios Grammy 2024

El rapero y activista Killer Mike fue arrestado y esposado por la policía de Los Ángeles en el Crypto.com Arena después de haber celebrado la victoria de tres premios Grammy. Los primeros reportes aseguraron que la detención del rapero se debió a un altercado en el recinto. Ahora, Mike ha roto el silencio sobre el incidente y aseguró que todo se trató de un malentendido con un guardia de seguridad “demasiado celoso”.

“Quiero señalar que anoche mi equipo y yo recibimos varias llamadas de fans y colegas preocupados que querían saber si estaba bien. Agradezco enormemente la preocupación y el apoyo, pero estoy mejor que bien. Como pueden imaginar, estaban pasando muchas cosas y había cierta confusión sobre por qué puerta debíamos entrar mi equipo y yo. Nos encontramos con un guardia de seguridad demasiado celoso”, declaró el músico en un comunicado que fue compartido a la prensa estadounidense.

Mike finalizó su mensaje reiterando su confianza de que será exonerado, además de invitar a sus fanáticos a seguir escuchando Michael, la producción que lo llevó a ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rap.

“Mi equipo y yo confiamos plenamente en que al final quedaré libre de toda culpa. Hasta entonces, sigan escuchando Michael y sigan persiguiendo sus sueños”, dijo el rapero de 48 años.

La policía informó que Mike fue detenido tras el incidente y acusado de un delito menor. Sin embargo, fue liberado la noche del domingo bajo su propia responsabilidad y está programado para comparecer ante el tribunal el 29 de febrero en Los Ángeles.

A pesar del incidente, Mike no dejó de agradecer a los Grammy por el reconocimiento a su trabajo y compartió también una noticia personal: él y su esposa descubrieron el lunes que su hijo, quien había estado en lista de espera para un trasplante de riñón durante años, finalmente encontró un donante compatible.

“En primer lugar, quiero expresar mi más sincera gratitud a mi mujer, Shay. Me has sostenido en las buenas y en las malas, y no podría estar más orgulloso de ser tu marido y compartir este premio contigo. Estamos increíblemente orgullosos y nos regodeamos en este momento. También estoy agradecido de que una de mis plegarias haya sido escuchada… al día siguiente de ganar el Grammy”.

Además de haber sido reconocido por su álbum, Killer Mike obtuvo su primera victoria en la noche por su interpretación en el tema Scientists & Engineers donde comparte créditos con Andre 3000, Future y Eryn Allen Kane. El aclamado sencillo también se llevó el premio a la mejor canción de rap.

Su último Grammy, antes de esta ceremonia, data de 2003 cuando triunfó con The Whole World en la categoría de mejor interpretación de rap por un dúo o grupo. Al recibir su tercer premio de la noche, el rapero originario de Atlanta exclamó: “¡Barredora! ¡Atlanta, es una barredora!”.