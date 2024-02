El reloj se encuentra en conteo regresivo, en momentos de que la campaña aprieta y marca 13 días justos para las elecciones municipales, que servirán de entrada a las presidenciales y congresuales del próximo 18 de mayo, fecha para la que el país ya habría escogido a sus autoridades, quienes gobernarán la nación para los próximos cuatro años.

Pero a medida que se acerca el “Día D”, las tensiones incrementan, sobre todo en un panorama que para algunos expertos, luce cerrada, al menos en términos de la municipalidad y que incluso los propios partidos ya han expresado que no necesariamente los resultados de esta primera batalla sean vinculantes a mayo.

Aun así, las actividades políticas han incrementado en las últimas semanas, luego de que a finales de diciembre el país viviera una especie de “tregua navideña”, pero que ahora ha vuelto con el doble de intensidad.

“Van a ser unas elecciones, no digo determinantes, porque esa atadura tan así como tan plena yo no la veo, pero evidentemente hay lazos fuertes… pero la campaña por la presidencia de la República tiene su vida pública y tiene sus matices y no necesariamente si tu pierdes o ganas las municipales, si pierdes las municipales vas a perder obligatoriamente las presidenciales, yo no veo esa correspondencia tan absoluta”, dijo el secretario general del Partido de la Liberación (PLD), Charlie Mariotti, al ser preguntado al respecto la pasada semana.

Sin embargo, dos semanas atrás, el candidato presidencial del mismo partido, el actual alcalde por Santiago Abel Martínez, indicaba que el 18 sí será una muestra de mayo, por lo que ha estado de lleno apoyando a los diferentes candidatos municipales.

“Esta elección ahora en febrero, es una lección a mucha gente, pero sobre todo es el preludio de lo que pasará en mayo, porque en mayo lo que tenemos es que llevar a los dominicanos a votar, es que los dominicanos voten, porque si votan los dominicanos, no pueden votar por quienes han hecho de la República Dominicana un país inseguro, donde la comida es más cara, donde los ganaderos están quebrados”, indicó Martínez en un encuentro celebrado en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, el pasado mes.

Pero este pensar dispar, incluso a lo interno de los mismos partidos políticos, es el reflejo de lo que se espera en esta batalla electoral, mientras los fines de semana son utilizados por los candidatos presidenciales de todos los partidos, para endosar su apoyo a sus pupilos.

En medio de este panorama, empiezan a salir encuestas a cuenta gotas y tan disimiles, que no muestran un panorama definido, al menos para los 19,194 candidatos a las plazas que se estarán disputando.

En total, el próximo 16 de febrero se escogerán los representantes de 158 alcaldías, 1,164 regidurías, 235 direcciones municipales y 735 vocalías, todo esto diseminado en todo el territorio nacional, en una convocatoria que iniciará a las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, del domingo 18 de febrero.