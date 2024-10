Lloroso, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrat), Hugo Beras, reveló su preocupación por el avispero que desde hace varios meses se ha desatado con un contrato entre esa institución y la empresa Transcore Latam.

El exdirector reapareció de manera pública, en una entrevista en el programa Sol de la Mañana, para hablar sobre el tema por primera vez luego de la designación de Milton Morrison en el Intrant.

“Desde mi llegada al Intrant, lo primero que hice fue apartarme de todo lo relacionado con el área de Compras y Contrataciones, no por desinterés, sino por responsabilidad”

De inmediato, un mar de comentarios se desataron en las redes sociales a favor y en contra de la posición de Beras, a quien se le vio impactado emocionalmente al desarrollar el tema.

Algunos de los usurarios en Instagram preguntaron «¿dónde andaba Milagros Ortiz Bosch (directora de Ética Gubernamental)» cuando sucedió todo lo que el exdirector del Intrant estuvo en el cargo.

Otro comentario, de Roberto Estrella, dice que la Dirección de Compras y Contrataciones «dejó que Hugo avanzará para sacrificarlo».

El usuario de nombre Monchy Capricho, dijo que a Beras «lo están asesorando, le recomendaron que no hable de eso; porque mientras menos se hable más pronto se olvida. Pero salió súper quemao de esa institución».

yfaurjes aseguró que el exdirector «es muy noble… Yo fuera el y me llevo a todos los que hacen lo mismo o peores cosas conmigo. «Si me voy yo, no vamo to´».