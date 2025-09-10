La OEA respalda nueva misión internacional para enfrentar crisis en Haití

  • EFE
La OEA respalda nueva misión internacional para enfrentar crisis en Haití

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, AFP

Los 32 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresaron este miércoles su respaldo a una renovada misión de seguridad para Haití que sustituya a la actual, cuyo mandato vencerá el próximo octubre.  

En una declaración conjunta, expresaron su apoyo a la propuesta que se está debatiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU para transformar la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en una Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), dotada de un mandato reforzado.  

“Apoyamos el establecimiento de una Oficina de Apoyo de la ONU para Haití (UNSOH) y la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) hacia una nueva fuerza enfocada en el establecimiento de un entorno seguro y estable, que permita a las autoridades haitianas restaurar y mantener el Estado de derecho, incluso mediante el desmantelamiento de las pandillas”, declararon.   Asimismo, alentaron a brindar “contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la ONU para apoyar a la nueva fuerza que establecerá el Consejo de Seguridad».  

La MSS es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.  

La misión, que activó en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad del país isleño en su lucha contra las bandas armadas, que controlan un 90 % de la capital y otras zonas del país, pero no ha logrado resultados destacables.  

La MSS está formada por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia, cuyo presidente, Wiliam Ruto, advirtió el domingo de que el mandato de esta fuerza vencerá el próximo octubre y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que “guíe una transición responsable».   Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos.

Además, la violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento interno de aproximadamente 1,3 millones de personas.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

La OEA respalda nueva misión internacional para enfrentar crisis en Haití
La OEA respalda nueva misión internacional para enfrentar crisis en Haití
10 septiembre, 2025
La SIP condena amenazas contra periodista y activista haitiano Joseph Guyler Delva
La SIP condena amenazas contra periodista y activista haitiano Joseph Guyler Delva
9 septiembre, 2025
Incertidumbre en el Caribe: Kenia advierte sobre el fin de su misión en Haití
Incertidumbre en el Caribe: Kenia advierte sobre el fin de su misión en Haití
9 septiembre, 2025
Con 26 líneas de acción y 151 propuestas, el CES entrega a Luis Abinader informe final sobre crisis haitiana
Con 26 líneas de acción y 151 propuestas, el CES entrega a Luis Abinader informe final sobre crisis haitiana
9 septiembre, 2025
Luis Abinader recibirá informe final del CES sobre crisis en Haití y sus implicaciones: Lo que ha pasado hasta ahora
Luis Abinader recibirá informe final del CES sobre crisis en Haití y sus implicaciones: Lo que ha pasado hasta ahora
9 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Leyes y costumbres

Leyes y costumbres

PLD y corrupción

PLD y corrupción

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo