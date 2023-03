El coordinador nacional de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, respondió este martes a las declaraciones de la procuradora Miriam Germán, quien aseguró que sus afirmaciones sobre la intervención del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en los asuntos del Ministerio Público, constituyen «un agravio colateral» a su persona.

«Me extraña y me sorprende que la procuradora general Mirian Germán, diga que he provocado un agravió colateral, porque nunca he hecho comentarios dirigidos a ella, ni citado su nombre, ni vinculado a algo indebido», expresó el ex ministro de Turismo durante rueda de prensa.

Sostuvo que siempre ha sido un gran admirado de la magistrada, por lo que el juicio que ella hizo sobre él, no cambiará la opinión que tiene de su persona.

«Sobre la doctora Mirian Germán siempre he tenido un concepto que mantengo, ha sido durante su carrera una gran profesional apegada a principios éticos, una mujer capaz, honesta y de conducta intachable», sostuvo Javier García.

Agregó que con esa aclaración, «aprovecho para decirle que en realidad en el PLD nos hemos inspirado en la conducta de la doctora Miriam Germán, en lo relativo al comportamiento que debe tener el Ministerio Público, incluso cuando la doctora llegó a la Procuraduría lo primero que dije que uno de sus objetivos fundamentales era luchar porque se respete el debido proceso, y el PLD desde el principio de los sometimientos sin entrar en el fondo de ningunos de los expedientes, lo que ha pedido es que se respete el debido proceso, es decir que lo que quiere decir lo que se ha tenido es coincidencia».

El miembro del Comité Político del PLD añadió que para cualquier Gobierno, constituye un verdadero lujo tener una procuradora como Germá, pero que su posición ha sido, violaciones, en lo que tiene que ver con el debido proceso.

«Que muchos expediente que se han elaborado antes de producirse los apresamientos y los procesos acusatorios han sido filtrados en los medios, y resulta que República Dominicana impera en el orden jurídico lo que se llama la presunción de inocencia, y eso le vale a todas aquellas personas que es acusada de cualquier hecho».

Reiteró que lo que solicitan es que se respete el debido proceso y que en República Dominicana no impere el concepto del «tranquelo», porque por ejemplo en el caso de la cusacion que hay y su mantenimiento en prisión contra el compañero Gonzalo se le está acusando sin haberlo citado en el momento que ese expediente llamado Calamar fuera elaborado.

