«La unificación de las elecciones tendría retos mayores», afirma Participación Ciudadana

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) expresó este jueves su rechazo a la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales, como propuso el presidente Luis Abinader en su proyecto de reforma constitucional.

Según explicó Leidy Blanco García, coordinadora de la Unidad de Análisis Político de PC, esto presentaría mayores retos, especialmente para contar los votos, tener mayor nivel de representación y obtener resultados inmediatos de los comicios.

«Nosotros tenemos objeciones a la unificación de las elecciones… La unificación de las elecciones, en términos de logística electoral, significaría siete niveles de elección en un solo proceso electoral, en un sistema manual. O sea, nosotros no tenemos voto electrónico, escrutinio electrónico, no hay nada, todo es manual con siete niveles de elecciones: congresuales, municipales, presidenciales. Recuerden que son siete niveles con tres votos preferenciales. Señores, contar eso es complejo. Nos hemos acostumbrado a tener los resultados de manera inmediata», dijo Blanco García.

Leidy Blanco García, coordinadora de la Unidad de Análisis Político de PC

Agregó que, en su caso, también le preocupa el liderazgo local, porque aunque en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos ya no está establecido el arrastre, «en una unificación de las elecciones ya hay un arrastre invisible que siempre se da cuando se está en el ejercicio del poder, y eso debilita el liderazgo municipal».

«Obviamente, nosotros sí tenemos muchísimas inquietudes con los niveles de abstención, que siguen creciendo, pero eso no se debe a que tengamos o no una unificación de las elecciones, sino a la calidad de la representación y a ese descrédito que tiene la población en la percepción de lo que se está ofertando. Entonces, ahí le corresponde a los partidos políticos hacer una mea culpa, no al sistema electoral. A nosotros también nos preocupa mucho el hecho de la logística electoral, porque fíjense, la Junta Electoral tiene que trabajar el proceso interno de los partidos, que se hace en octubre, pero ya en febrero tiene que montar unas municipales, eso es complejísimo para un órgano electoral. No obstante, hay que esperar que el Tribunal Superior Electoral, si hay alguna incidencia, una recusación o una motivación que llegue, emita un fallo, pero ya tú tienes unas elecciones en febrero», añadió la representante del movimiento no partidista.

En ese sentido, Leidy Blanco García consideró que lo más conveniente para el país sería volver a celebrar cada dos años las elecciones para escoger a los síndicos, regidores y sus suplentes, como se establecía en la reforma constitucional de 1960, en su artículo 81, pero con una modificación de la ley electoral.

«La idea de Participación Ciudadana, que todavía la estamos discutiendo, es que volvamos al proceso electoral cada dos años, pero con una modificación de la ley electoral. ¿Por qué? Hemos visto en algunos procesos electorales que los partidos políticos no cumplen con los períodos de campaña», pronuncio.

Las declaraciones de la coordinadora de la Unidad de Análisis Político de PC fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que se transmite por Telesistema 11.

